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鱷魚突咬下無人機　下秒嘴裡「白煙狂炸」！爆乳人妻討拍反遭轟

▲▼爆乳人妻野外拍片　讓鱷魚咬爆無人機滿嘴冒煙！震撼影片曝光惹議。（圖／IG、TikTok／devhlanger）

▲蘭格將影片放上TikTok後，反遭網友痛批。（圖／IG、TikTok／devhlanger）

記者王佩翊／編譯

美國一名網紅人妻日前前往佛羅里達州的大沼澤地國家公園時，特地使用了無人機，企圖近距離捕捉鱷魚的畫面，怎知當無人機飛過水面時，卻突然惹怒了一隻鱷魚，當場從水中一躍而上，將機器吞下，大口咀嚼。然而無人機內的電池疑似被咬破，大量白煙瞬間從鱷魚的嘴中冒出，整段影片被上傳至TikTok，隨即引發網友抨擊。

根據《每日郵報》報導，美國旅遊部落客蘭格（Dev H Langer）日前到佛羅里達州的大沼澤地拍攝素材，然而當她操控無人機到水面上，企圖拍攝鱷魚的畫面時，卻在距離水面1.6公尺高之處，被鱷魚盯上。這隻鱷魚忽然猛地抬頭，跳出水面，撲向無人機，再把無人機狠狠地咬進水面。

鱷魚突如其來的舉動讓在場所有人都看呆了，怎知在所有人反應過來之前，鱷魚更是用力地開始咀嚼無人機的機身，此時疑似是咬爆了電池，無人機瞬間從鱷魚嘴裡冒出濃濃白煙。從影片中更可以聽到有人大喊，「天啊！他在吃（無人機）！」當鱷魚重新潛入水下後，煙霧也蔓延在空氣中。

有一名女子在影片中說道，「該死的，我們必須離開這裡。」然而她卻繼續笑著拍攝影片。該影片被上傳至TikTok後，隨即引發熱議。據悉，影片中出現的鱷魚是短吻鱷，網友痛批，該名部落客危害到短吻鱷，而在佛羅里達州傷害或騷擾短吻鱷是三級重罪。

對此，蘭格澄清，短吻鱷並沒有因為無人機而受傷，並強調拍攝地點是在國家公園外，整件事只是個意外。她說，「鱷魚很好，而且牠看起來依然很餓。」

@devhlanger

Here is the alligator eating the drone combined. George is doing fine and still looked hungry after . ##FYP ##alligator ##dji ##drone ##savage ##floridaman

♬ original sound - Devhlanger

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