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Mu變異病毒株39國現蹤　美國2065例最多

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲WHO研究顯示，Mu變異株至今已在39國現蹤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社日內瓦1日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）研究顯示，可能對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有抗藥性的Mu變異株至今已在39國現蹤，其中又以美國最多，記錄到2065例。

世衛說，被稱為Mu的B.1.621是所謂「需留意變異株」（variant of interest），具有對疫苗具抗藥性風險的變異。

Mu於1月間首度在哥倫比亞發現，至今已在另外38個國家現蹤，這些國家主要位於南美洲和歐洲。

世衛在8月31日公布的每週例行疫情公告中說：「Mu變異株2021年1月首度在哥倫比亞現蹤後，便陸續接獲零星通報，若干南美洲和歐洲國家出現規模較大的疫情。」

報告援引上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID Initiative）的資料指出，截至8月29日止，已在39個國家記錄到4500多個基因定序，其中3794例為B.1.621變異株，856例為B.1.621.1變異株。這個全球性科學倡議組織蒐集病毒基因定序病例資料，並提供一個允許公眾取用的資料庫平台。

報告稱，儘管Mu的全球盛行率「目前已降至0.1%以下」，但哥倫比亞和厄瓜多的盛行率「仍持續成長」，分別達到39%和13%。

WHO也指出，Mu「有一系列突變，呈現出有免疫逃脫的潛在特性」，但也補充道，還需更多研究來瞭解Mu的表型和臨床特徵。

報告說，「Mu在南美洲流行，特別是與Delta變異株共同傳播，將受到世衛監控。」

世衛將Mu列為5種「需留意變異株」的其中之一，另外4種為Eta、Iota、Kappa和Lambda。被認為有可能使疫情惡化的4個高關注變異株（Variants of Concern, VOC）則包括首先在英國發現，已在193國出現的Alpha變異株、已在141國出現的Beta變異株、已在91國出現的Gamma變異株和已在170國出現的Delta變異株。

根據全球共享流感數據倡議組織提供的資料，美國記錄到2065個Mu變異株病例，數量高於其他各國，排在美國之後的是有852例的哥倫比亞和473例的西班牙。

今年5月首度在南非發現的新變異株C.1.2也令科學家十分擔憂，因為相較其他變異株，C.1.2傳播力更高，對疫苗的抗藥性也更強。

上週公布的一項研究預印本（Preprint）說，C.1.2變異株於南非現蹤後，波札那、中國、剛果民主共和國、英國、模里西斯、紐西蘭、葡萄牙和瑞士也陸續傳出相關病例。

這項由南非科學家領導的研究指出，C.1.2變異株有異常高的突變率，也比其他「高關注變異株」易突變。

研究表示，與其他變異株相比，C.1.2會導致較嚴重的COVID-19病症。

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