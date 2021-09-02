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打2劑「媽德納」慘了！辣妹飛夏威夷爽玩　1字拼錯秒被抓包

▲▼美國24歲克蘿伊偽造疫苗卡被逮。（圖／翻攝臉書帳號Chloe Mrozak、Twitter@TheTomGeorge）

▲24歲的克蘿伊偽造疫苗卡被逮。（圖／翻攝臉書帳號Chloe Mrozak、Twitter@TheTomGeorge）

記者吳美依／綜合外電報導

美國24歲居民克蘿伊（Chloe Mrozak）前往夏威夷度假時，出示疫苗接種卡，證明自己不必接受10天隔離檢疫，但上面卻寫著，此人在德拉瓦州注射2劑「媽德納」疫苗（Maderna），而非莫德納疫苗（Moderna）。她被指控偽造疫苗接種文件，28日在檀香山（Honolulu）國際機場落網，恐怕將要為此坐牢。

《夏威夷今日新聞》等外媒報導，克蘿伊23日飛抵檀香山時，機場安檢人員就非常懷疑疫苗卡的真實性，但當下仍決定放行，稍後才通報相關單位。調查人員審查入境旅遊安全調查表時，發現克蘿伊的下榻飯店和回程航班資訊都是錯誤的，而德拉瓦州官員也遍尋不著此人的接種紀錄。

克蘿伊在夏威夷遊玩6天期間，持續收到調查人員的來電和電子郵件，卻全部置之不理，直到28日即將搭機回家時，才在登機門前落網。她被指控偽造疫苗接種文件，目前關押在歐胡島（Oahu）社區矯治中心，保釋金為2000美元（約新台幣5.5萬元）。

據悉，夏威夷已是第7次抓到偽造疫苗接種卡的遊客，該州總檢察長透露，此罪行最重可罰5000美元（約新台幣13.8萬）或1年有期徒刑。

此前，美國多州也曾發生類似案件，芝加哥一名藥劑師偷走藥局的空白疫苗卡，以每張10美元的價格在eBay上售出125張，並於8月中旬落網。今年6月，洛杉磯郡接種站一名承包商也被指控偷走500多張空白疫苗卡。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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