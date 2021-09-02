攝影師喊8萬包養月啪5次！妹子信了　完事得知真相崩潰





▲蘇男假扮攝影師傳訊表示要包養小君，卻在發生關係後拒絕付款並封鎖對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／嘉義報導

蘇姓男子2020年10月間假扮攝影師搭訕女子小君（化名），再藉機聲稱要以每月8萬元包養對方，並要求每月須有4至5次性行為，使小君誤信，與其發生關係。豈料，蘇男完事卻不付款，還封鎖小君，隨後遭對方憤而提告。日前嘉義地院審理後，依詐欺得利罪，將蘇男判刑3月，得易科罰金12萬，至於妨害性自主罪則是另案偵辦中。

判決指出，蘇男原本從事人力仲介，明知自己無力支付包養費用，卻於2020年10月23日透過臉書私訊小君，向對方聲稱自己是攝影師要找人拍照，還藉機表示要以8萬元包養對方，並進行長期固定性交易；2人於10月26日相約至汽車旅館開房完成性交易，不料，蘇男完事後，卻屢次以「稍後匯款」為由拒絕付錢，接著封鎖小君臉書帳號。小君發現自己遭受騙，氣得報警處理，全案因而曝光。

蘇男到案坦承犯行，並表示自己曾以同樣方式誘騙多名女子與其性交。不過，檢警因受害女子拒絕出面舉發而無法成案。

對此，法官審酌蘇男犯後坦承犯行，態度良好，惟至今尚未與受害者達成和解等情狀，依詐欺得利罪，將蘇男判刑3月，得易科罰金12萬，，全案仍可上訴，至於妨害性自主罪則是另案偵辦中。

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