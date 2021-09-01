點火畫面曝！女大生提問遭拒「衝講台放火」　同學淡定提早下課

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

余姓女大生日前於課堂上，因不滿被教授制止發問，竟憤而拿起消毒用酒精和課本、紙箱衝到講台上點火，事後被依公共危險罪嫌送辦。不過，台北地檢署調查發現，余女雖試圖點火，但僅燒掉課本一小角，並無造成延燒，故處分不起訴。對此，事發點火畫面也隨之曝光。

▲余女點火畫面曝光。（圖／民眾提供）

從畫面中可看到，余女衝上講台開始點火燃燒課本、紙箱時，教授與一名同學先是上前制止並喊出「同學你這樣不行喔」，豈料，余女卻接連回「公共危險罪，你報警阿」、「每個人都在罵我」、「我把我的書燒掉乾你屁事」。至於其他同學則相當淡定，因為這場事件，提早下課離開教室。

據悉，余女曾因過去在課堂上追問問題，教授把整節課都花在她身上，造成課程延誤，影響其他同學權益，因此在案發當天，當余女在教室上課時又舉手提問，被教授直接拒絕。

沒想到余女竟憤而拿起課本，並撿起小紙箱，衝到講台上，在易燃的紙製品上潑灑消毒酒精，試圖用打火機引火，但也許是酒精稀釋過後不易點燃，余女試了好幾次都沒成功。

余女坦承，因為老師不給問問題，讓她覺得「這樣上課有什麼用」，一氣之下才會犯案，檢察官考量余女當時是站在較為空曠的講台上，周遭沒有會造成延燒的物品，且事實上余女只燒毀了一小角的課本和一部份紙箱，和放火燒毀其他物品構成要件不符，因此處分不起訴。