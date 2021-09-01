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PLG鋼鐵人張伯維醉駕畫面曝！車頭全毀酒測破表　連警車也挨撞

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

31歲球星張伯維日前才宣布，轉戰加入PLG職籃鋼鐵人，豈料現卻傳出酒駕事件，球團隨即發聲明表示，將嚴厲懲處。據悉，張伯維昨（8月31日）晚間於高雄左營熱炒店聚會結束後，酒駕返回住處途中，於台88快速道路上，追撞貨車及警車。警方經實施酒測後，發現張伯維酒測值竟高達0.95，隨後依公共危險罪嫌送辦。

▲PLG鋼鐵人張伯維酒駕撞警車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲PLG鋼鐵人張伯維酒駕追撞貨車、警車。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方表示，車禍發生於8月31日22時許台88快速道路東向1.2K處，當時張伯維駕駛自小客沿台88西向東行駛時，未注意前方有一部因先前遭不明異物擊中車體而無法行駛、等待道路救援的自小貨車，結果張男煞車不及車頭追撞自小貨車尾後，再往右偏移追撞停於一旁巡邏車，造成三輛車受損。

警方指出，除張伯維手部有輕微受傷，其餘皆無人受傷，警方依規酒測發現張男有酒精反應，當場將其帶返所進行後續偵辦，並依公共危險罪移送。

▲▼高雄鋼鐵人簽下全能前鋒張伯維。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人前鋒張伯維。（圖／高雄鋼鐵人提供）

對此，鋼鐵人今（1日）也火速發出聲明稿：

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球隊球員張伯維因涉酒駕，身為公眾人物，應是大眾楷模，卻做出不良示範，他鄭重跟社會大眾道歉，「我做錯了，對於造成聯盟、球團以及球迷傷害，我非常非常地抱歉。」

高雄鋼鐵人球團嚴正譴責酒駕行為，勢必做出嚴厲懲處，球團再次向社會大眾致上十二萬分歉意。對於影響PLG聯盟形象，造成社會觀感不佳，球團深感抱歉，未來將強化球員管理、教育，不再讓球迷失望。

▲▼PLG球星張伯維酒駕，移送時走路不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲PLG鋼鐵人張伯維酒駕撞警車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲PLG鋼鐵人張伯維酒駕撞警車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲PLG鋼鐵人張伯維酒駕撞警車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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