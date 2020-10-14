名醫江守山給44名員工健檢「詐健保費12萬」　一審遭判5個月

▲名醫江守山先前遭控詐領健保費，士林地院14日依詐欺得利罪判處他有期徒刑5月。（圖／翻攝臉書江守山醫師）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

腎臟科名醫江守山先前遭指控利用門診機會，偽造公司44名員工的病歷內容，詐領健保費台幣12多萬元，遭士林地檢署依偽造文書、詐欺等罪起訴。士林地方法院14日開庭，依詐欺得利罪判江有期徒刑5月，得易科罰金45萬元。

檢方起訴指出，江守山2013年任職腎臟科主治醫師期間，因不願自費幫自己經營的國際機能食品公司員工健檢，向44名員工謊稱有免費健檢福利，收取健保卡，濫用醫師門診職權，偽造病歷內容，利用門診機會過卡，並開立健康檢查的醫囑，讓員工不用自費就可到新光醫院接受健檢，共有35人持檢驗單到院檢查，共計12萬餘元。

當時江守山反駁，是員工自己要看診，不是要健檢，且旗下員工有100多人，若是健檢怎麼可能只有44人，且每個人檢查項目也不一樣；偵查期間，他仍堅稱，自己沒有犯案，平常就知道每個員工的健康問題，所以才沒有看診就製作病例，但內容並非不實，更反控是新光醫院因為他年紀大，才隨便找藉口要他離開。

一審2018年審理時，江守山仍否認犯罪，辯護律師則主張，江守山的公司共有120多名員工，卻只讓44人去接受檢查，是因為員工向江守山詢問健康問題，江守山義診後，確定身體有病況才會開立健檢單，讓他們去新光醫院檢查，病歷沒有偽造，強調是檢察官不懂義診程序，才會誤解；士林地院今（14）日再度開庭，認為他犯行明確，審結依詐欺得利罪判處5月徒刑，得易科罰金45萬元。

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