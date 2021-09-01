桃園境外+3！「復陽夫妻」足跡橫跨中壢、龍潭：夜市、全聯

▲桃園市今新增3例境外移入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（1日）無本土個案，但新增3例境外移入（案16106、案16107、案16108）。對此，桃園市府表示，案16106與案16107為夫婦，長期於國外工作，今年5月曾於國外確診，於7月採檢陰性後返國，因工作關需離境，至醫院自費採檢呈陽性，Ct值皆為33，惟經衛生局再次安排採檢為陰性，評估可能屬於復陽個案，已匡列8名相關接觸者居家隔離，針對可傳染期之公共場所足跡，市府環境清潔稽查大隊也已完成消毒工作，至於案16108則為居家檢疫期滿採檢確診。

此外，市府公布案16106與案16107公共場所足跡，其中個案曾於8月27日前往桃園市榮民服務處、墊腳石中壢旗艦店、星諾文創咖啡Senor Cafe、光南大批發中壢中山門市、三商巧福中壢三門市、金石堂書店中壢店；8月28日朝天椒麻辣鴛鴦火鍋店、中原商圈、路易莎咖啡龍潭北龍門市、龍潭觀光夜市；8月29日石門山登山步道；8月30日路易莎咖啡龍潭北龍門市、全聯龍潭中正門市等。

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最後市府呼籲，民眾如曾出入上述場所，請於9月14日前進行自我健康監測；監測期間如有發燒、腹瀉、嗅味覺異常、上呼吸道等疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報。

▼桃園境外移入足跡。（圖／市府提供）