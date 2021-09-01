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開學了！　黃偉哲到忠義國小檢視校園防疫情形讓學生安心

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月1日是全國中小學的開學日，台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園門禁管制、實聯制、學生入校體溫量測及防疫物資整備等防疫措施推動情形，黃偉哲除了跟師生道早安外，更強調要讓校園維持安全、乾淨，讓學生能安心的開學。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，目前國內新冠肺炎疫情趨於穩定，但防疫鬆綁不鬆懈，因為提供給孩子跟老師一個安全乾淨的校園環境是很重要的，而校園內的防疫工作，除了量額溫、噴酒精之外，很多校園的環境的清消工作也是很重要的，所以他也特別謝謝環保局人員在開學前一個禮拜就馬不停蹄的，幫台南市200多間學校做清消。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市的老師大概已經超過96％都打過疫苗，那剩下的老師可能自己選擇還不想要打，但教育部有提供快篩給老師，讓不想打疫苗的老師能做快篩，這樣子的條件下，對12歲以下沒有打過疫苗的孩子而言，相信校園是相對安全，而且乾淨的。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，南市已配合教育部及中央流行疫情指揮中心規劃，完成高級中等以下學校教職員工COVID-19肺炎疫苗接種事宜，提升師生健康保護力，並持續以「阻絕傳染風險於校園之外」的理念，提前部署及訂定各項校園防疫措施，開學後依8大防疫措施：「建立防疫組織」、「學校師生追蹤」、「整備防疫物資」、「校園環境管理」、「校園門禁管制」、「強化衛教宣導」、「餐飲防疫措施」及「緊急應變措施」，徹底落實校園防疫工作，並落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離、加強環境清潔消毒等防疫規範，共同嚴守校園及社區的安全防線。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，因應國內疫情，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校務必加強防疫意識，持續強化防疫工作及運作防疫小組，定期召開因應措施會議，在開學日前完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，也提醒學校隨時盤點，如有不足應立即補充。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，黃偉哲市長之前也指示教育局專案補助學校採購學生用餐隔板，提升用餐時的防疫防護，讓校園全面做好充分的防疫準備，提供師生健康安全的學習環境，令家長安心。鄭新輝局長特別指出，未來將持續督導學校落實師生衛生與健康自主管理宣導，以保護師生健康安全，同時，開學後實施師生入校體溫量測措施及全時間配戴口罩，全力阻絕傳染源於校外，也請校外人士、家長非必要請勿進入校園，與市府、學校共同努力讓孩子求學的環境遠離疫情，平安就學。

▲台南市長黃偉哲與市議員沈震東、教育局長鄭新輝一早即前往忠義國小，視察校園防疫情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲呼籲，針對開學後學校採取的各項防疫措施，需要家長共同配合，對於造成民眾不便之處，希望市民能多體諒，以共同維護健康校園。教育局也籲請家長主動關心孩子健康，上學前應自主量測體溫並登載於家庭聯絡簿，到校後，教師也會主動關心學生身體狀況，如有發燒或咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，請戴上口罩儘速就醫，落實生病不上課，並回報學校就醫診斷結果，親師生共同攜手防疫，一起守護你我健康。

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關鍵字：

黃偉哲忠義國小校園防疫

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