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台南重陽敬老禮金不排富　明年弱勢長者再加碼至2000元

▲台南市長黃偉哲宣布，今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布，今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1日宣布，台南社會福利往前大邁進，今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元，百歲以上人瑞則有禮金及禮品，總計有32萬5598位長者受惠，另外明年度將擴大加碼敬老暨健保褔利金，經濟弱勢長者再加碼至2000元。

黃偉哲市長表示，所謂老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼，因為我們的財政有慢慢獲得一點舒緩，因此繼日前向上調高生育津貼第一胎從6千元到1萬元之後，2022年度起，對於年長者，除了固定的每年都有1千元的重陽敬老金之外，也提供1千元的這個老人的健保，以及社福補助。

黃偉哲強調，1千元雖然不多，但集中起來就是相當大的數額，市府在財政許可的前提下，還會一步一步的實施更多的年長者的福利，也期待在台南的年長者能感受到這個來自政府的，不管是中央政府的老人年金，或者是地方政府加碼的1千元重陽敬老金，以及1千元的這個健保及敬老的補助，我們希望妥善運用預算的規劃一步一步來，在兼顧建設之外，也能夠在兼顧社會福利。

▲台南市長黃偉哲宣布，今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）
社會局長陳榮枝進一步說明「重陽敬老暨健保褔利金」情形，因應COVID-19疫情影響，今年只要設籍臺南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元，百歲以上人瑞則有禮金及禮品，預計2022年將有34萬1031位長者受惠；考量弱勢經濟長者可能受到疫情影響，黃偉哲市長特別針對未獲健保費自付額補助的長者加發健保褔利金。

社會局指出，照顧弱勢優先，一直是市長黃偉哲的施政理念，考量老人健保目前已補助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，惟邊緣弱勢戶長者，因經濟能力不佳，健保費自付額負擔沉重，影響其就醫權益。為了能協助經濟弱勢的長輩，即時獲得醫療保健服務，且回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，增列健保福利金發放標準及金額，給予符合資格的長者定額現金補貼。

▲台南市長黃偉哲宣布，今年重陽敬老禮金發放將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者均可領到重陽禮金1000元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年除發放重陽敬老禮金1000元，符合領取資格者約34萬1031人，更擴大照顧弱勢經濟長輩，特別針對其中所得稅未達申報標準或綜合所得稅申報稅率未達12％，且未獲健保費自付額補助的長者加發健保褔利金，每人加碼發放敬老暨健保褔利金達2000元，受益人數預估 24萬6893人，預估2022年敬老暨健保褔利金支出約5億9264萬3000元。

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