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台南疫清65天+0　黃偉哲：開學日護童防疫一起來！

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市65+0，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，迎接同學回到學校來，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局蘇股長指出，台灣已經是少數國家有4種疫苗讓民眾選的國家，根據中央流行疫情指揮中心宣布，COVID-19公費疫苗預約平臺第7期預約AZ疫苗者，將自9月3日至9月12日接種。另將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲（含）民眾」，呼籲民眾進行預約；施打時程預定9月9日至12日，並視疫苗供應期程調整接種場次。符合第七期預約對象，如未完成預約者，於8月31日下午4時後可加選BNT疫苗；已完成預約者，於9月11日起才可加選。

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另針對BNT疫苗接種規劃，目前開放12歲至17歲（含）對象造冊接種，其餘疫苗將優先提供尚未接種過疫苗之18至22歲（含）民眾登記及預約，有關疫苗接種開放對象，將視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃。

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，簡單來說就是說，因為12歲到17歲都是在學年齡，所以說市府即將用造冊的方式，直接到學校為這些同學施打，那18歲到22歲，大概是大學生左右，那大概就是循1922平台預約登記施打，針對的是指BNT的疫苗，那麼原先AZ的疫苗，如果說以前你還沒有預約過的，那就8月31日開始，就可以開始預約了，如果你原先預約別的疫苗爽約，現在想要再改變的話，大概在9月11日以後，才能夠這個來預約，那23到28歲施打AZ疫苗的部分，23-28歲在9月3日至10日開始，這兩天來開放AZ疫苗23-28歲的預約，聽起來很複雜，但是只要上網去到1922上你這個輸入你的身分字號，你的個資還有年紀，那畫面就會自動跳出來，那你可以預約，如果還沒輪到你的話，畫面就跳不出來。

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，針對校園的交通管制的部分，台南市警局1日啟動護童專案，台南市兩百多所國中小還有高中，其實1日開學日的秩序都還良好。

黃偉哲市長補充說明指出，開學日到目前為止，沒有聽聞有學生有身體不適，疑似有確診，造成班級的停班停課的部分。

▲台南市長黃偉哲指出，沒有新的確診案例，9月1日是國高中開學日，各校都已陸續完成開學整備，市府希望做好防疫整備，避免確診及傳播鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於外界對BNT疫苗保存能力部分，衛生局說明表示，目前BNT疫苗中央預計跟莫德納相同，是配送解凍之後的疫苗到地方，那解凍的疫苗是2-8度C，可以保存28天，因為之前有保存莫德納疫苗經驗，所以不用擔心，若是到時中央是配送冷凍的疫苗到地方，台南市衛生局也能保存 -80度C的疫苗，請大家放心。

黃偉哲說，市府有-80度C的冰箱可以保存未解凍的，這是指還在冰凍狀態的疫苗，中央原則上是配送疫苗已經解凍的部分，已經解凍的BNT和莫德納運送條件是一樣的，以先前市府已經有莫德納的經驗，跟BNT一樣，所以市民朋友們不用擔心BNT疫苗安全保存的問題。

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