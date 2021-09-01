美發現「超級抗體」有效對抗變種！張上淳曝國內研究現況

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（資料照／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國外最新研究結果指出，一種名為SARS2-38的「超級抗體」，不僅能夠抵抗所有已知新冠變異毒株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。不過，指揮中心專家小組召集人張上淳解釋，其實這所謂超級抗體是某種可對抗較多病毒種類的單株抗體，而台灣是引進雙價的單株抗體，使用於輕症患者身上也顯示了相當好的保護效果，不過，國內確實也有單位正在針對有效單株抗體進行研究。

美國聖路易斯華盛頓大學醫學院最新研究結果指出，他們發現一種名為「SARS2-38」的「超級抗體」，不僅能夠抵抗所有已知新冠變異毒株，還能在低劑量的情況下發揮高度防護作用。此論文目前刊登於學校官網及醫學期刊《免疫》（Immunity）。研究團隊指出，SARS2-38能夠附著在新冠病毒的棘蛋白上，能輕鬆中和所有已知變種病毒，包括高關注變異株Alpha、Beta、Gamma、Delta病毒，須留意變異株kappa、Iota病毒，以及其他罕見毒株。

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台灣目前掌握到的資訊，張上淳說明，國外所報告的這所謂「超級抗體」，其實就是某種單株抗體，只是因為能對抗的病毒種類較多，就將之稱超級抗體。不過，先前也曾向大家提過，過去國外研究所研究的單株抗體也有單價的，對於某些變種病毒株發覺有失效的狀況，因而使用雙價兩種單株抗體併同一個藥劑中。

張上淳解釋，也因為對不少變種病毒都能有效，因此國內是引進雙價單株抗體，在過去這段時間的使用經驗顯示，輕症但尚未到中重症程度患者使用後，確實有很好的保護效果，「幾乎不會變成重症」，使用者約200人也沒有出現需要插管的個案。

張上淳也透露，國內確實有些單位持續在做單株抗體的研究及分離，希望能讓廠商幫忙製造的模式，也有進行授權，但有部分的單株抗體在開發過程中，效果或許較不那麼理想，因此仍在尋找與研究是否有有效單株抗體。