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才開學2週！德州連爆51確診「2教師病逝」　學校急關1週

▲▼美國,新冠,開學。（圖／達志影像／美聯社）

▲康納利獨立學區開學半個月，就爆出了2起教師因感染新冠而病逝的消息。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州中部的康納利獨立學區（Connally Independent School District），自8月中開學以來，就爆出了2起教師因感染新冠肺炎而病逝的消息，讓該學區決定將當地的5所學校關閉1週，以進行消毒與深度清潔。

綜合美聯社與《紐約郵報》報導，在康納利國中（Connally Junior High School）教授6年級社會科學的教師錢斯勒（Natalia Chansler），在8月28日因感染新冠肺炎病逝，享年41歲。就在錢斯勒過世的前幾天，59歲的7年級社會科學老師麥科米克（David McCormick）也同樣在罹患新冠後宣告不治。

▲▼康納利國中。（圖／翻攝自康納利國中官網）

▲康納利國中至今共出現了51宗確診病例。（圖／翻攝自康納利國中官網）

儘管媒體並不清楚這2名教師是否曾接種過疫苗，但學校接連爆發2起教師染疫後病逝的案件，拉響了當地的疫情警報，讓康納利高中所在的學區不得不緊急關閉5所學校，進行消毒與深度清潔，以避免疫情持續擴大。

副校長波特爾伯格（Jill Bottelberghe）表示，自8月18日開學以來，該校已接連爆出了51宗確診病例，而且確診病例在過去幾天有逐漸上升的趨勢，「儘管我們尚未發現2起教師病逝的案例是否有關聯，但我們可以看到，病毒已經從6、7年級的學生群體擴散到全校」。

康納利獨立學區將關閉當地的5所學校直到9月6日為止。期間，所有課程將以遠距授課的方式進行。學區管理人霍特（Wesley Holt）指出，在學校關閉期間，學區內的所有設施都將進行徹底清潔與消毒，也能讓所有患者與接觸者都有充裕時間進行隔離與康復。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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