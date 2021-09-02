青少年先打BNT！專家：錯誤政策　應先接種這些人

記者陳俊宏／綜合報導

台灣首批93萬劑BNT疫苗今天（2日）早上抵台，中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除12~17歲優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，會優先提供18-22歲民眾預約。對此，台大流病與預醫所兼任教授金傳春直言，讓12至17歲先打是錯誤政策，應該優先讓打高風險群打第二劑，因為那些人才會重症、死亡。

對於BNT疫苗施打順序，指揮中心指揮官陳時中曾說，除12-17歲學生外，其餘會以1-10類、依年齡往下排。被問及為何轉折讓18-22歲優先施打，他1日表示，「這是衡平性的問題」，當然是非常困難，因為AZ第七輪已開到23歲，才讓18-22歲把兩邊銜接起來，希望大家都有機會可以打。

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▲▼台灣首批93萬劑BNT疫苗今早抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

對於讓12-17歲學生先打BNT，金傳春1日在《有話好說》節目上直言這是錯誤政策，疫苗不夠時，應該由國家來做整個規劃，她會優先讓打高風險群打第二劑，因為那些人才會重症、死亡，「現在告訴你，如果今天有10人死亡，明天有20人死亡，後天有30人死亡，你看台灣社會不會恐慌？絕對會。」

金傳春提到，傳染病要考慮確診最會死亡這些人，先讓這些人減少死亡，這是第一優先，第一優先不是去打年輕人；青少年也要打疫苗，但疫苗不夠時，要優先打會死亡、重症的，因青少年重症、死亡很少。

▼陳時中。（圖／指揮中心提供）