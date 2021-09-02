建人肉免疫防火牆！　醫喊「關鍵5萬人」先打第3劑

▲潘建志提出「環狀接種」。（圖／翻攝潘建志臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「5萬劑疫苗成本比起三級或四級警戒，可以說非常非常的低。」精神科醫師潘建志今天（2日）表示，他估計讓關鍵的5萬人先施打第三劑mRNA疫苗，就能有效完成環狀接種，建立「人肉免疫防火牆」，有效降低Delta變種病毒傳入台灣的機率，爭取時間讓更多社區民眾接種疫苗，拯救人命，希望指揮中心這次也能接受建議。

潘建志在臉書說，台灣有機會接觸到境外確診個案的人員，全部施打第三劑疫苗，能隔絕Delta變種病毒進入國門；長榮航空機師、案16066打過兩劑疫苗仍然確診，基因定序出來沒有錯，是Delta變種病毒。

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潘建志指出，國外流行9成以上是Delta，打兩劑疫苗防不了Delta的突破性感染；台灣四面環海，病毒必須要經由人體才能傳染，國境如果被攻破，只有一個可能，那就是經由第一線接觸到境外確診個案的人員，再傳染進入社區，實例在中國已經發生了。

潘建志表示，機師、空服員、機場海港工作人員、清潔、檢疫人員、過境旅館、檢疫所、防疫旅館、航警保全、照顧境外確診者的醫師、護理師、醫院工作人員、檢疫巴士計程車司機等等，這些第一線工作人員有必要打到第3劑疫苗，最好是mRNA疫苗如BNT或莫德納。

▼潘建志認為，機場工作人員等人有必要打到第3劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

潘建志認為，台灣目前本土沒有Delta變種確診，只有Alpha，Delta等於另一種病毒，若傳進來台灣，勢必要付出非常重大的社會成本才能控制下來；而要全體打疫苗，達到群體免疫（Herd immunity）又還要很久的時間，現在可以先採行環狀接種（Ring Vaccination）策略。

潘建志指出，他估計讓關鍵的5萬人先施打第三劑mRNA疫苗，就能有效完成環狀接種，建立「人肉免疫防火牆」，有效降低Delta變種病毒傳入台灣的機率，爭取時間讓更多社區民眾接種疫苗，拯救人命。

潘建志說，別以為國境不會再淪陷，紐西蘭清零好幾個月，嚴厲的檢疫隔離方法一直很有用，但最近仍然被Delta突破，Delta一進入，紐西蘭只能再度封城，經濟損失巨大；施打第三劑疫苗防堵Delta變種，醫學界已經認可，以色列排入時程，歐美許多國家開始推廣。

潘建志提到，環狀接種也是正統流行病學控制傳染病的手段，一個環不夠，甚至可以打疫苗打到兩個環，比方第一線工作人員的同住家人；5萬劑疫苗成本比起三級或四級警戒，可以說非常非常的低，莫德納還有庫存，BNT又飛來，是一星期內能完成的可行方法，希望指揮中心這次也能接受建議。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率42.77%。（圖／記者湯興漢攝）

