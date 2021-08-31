海軍編431億升級6艘康定級軍艦　強化防空及反飛彈能力

▲海軍康定級軍艦。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

根據國防部111年度預算書，海軍司令部共編列約431億元，性能提升現有6艘康定級艦戰鬥系統，將能大幅提升防空、反飛彈能力。此外，現年已使用約20年的海欉樹防空飛彈，將更換為中科院海劍二型飛彈。

國防部「民國111年度預算書」31日送抵立法院，海軍司令部一共編列新台幣431億5990萬元、111年至119年的持續預算，性能提升6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統。

根據報告顯示，預算高峰落在112年至114年，分別為97億3745萬元、67億1609萬元、62億8447萬元；111年為10億元、115年至118年均為43億1597萬元；119年為21億5798萬元。

海軍指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力，面對多重威脅環境時，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

民進黨立委蔡適應透露，康定艦艏B砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二型飛彈，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升防空、反水面及反潛等整體戰力。

此外，海軍司令部官網也刊載，康定艦最大特色為匿蹤化艦體設計，全艦表面並沒有特別突昂結構，大部分甲板機具皆已隱藏船艦內，雄二反艦飛彈發射箱也置入艦內，外部面積表面也傾斜正負10度角，避免複雜造型或菱角結構，可分散雷達波段進而達隱匿效果。

海軍說明，康定級巡防艦排水量滿載3680噸、最大速率25節、長125公尺、寬15.4公尺、吃水5.5公尺。

事實上，目前海軍共有6艘康定級艦，分別為康定艦（PFG-1202）、西寧艦（PFG-1203）、昆明艦（PFG-1205）、迪化艦（PFG-1206）、武昌艦（PFG-1207）、承德艦（PFG-1208）。