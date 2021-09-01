謝志偉「BNT接力賽」被酸搶功勞　柯建銘：既是馬拉松也是接力賽

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

駐德代表謝志偉日前形容，買BNT疫苗是接力比賽，總統蔡英文政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，卻遭藍營批評是在搶功勞。對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘表示，他認為這個比喻不精準；民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，爭取疫苗既是馬拉松，也是接力賽。

謝志偉上月31日在臉書發文表示，買BNT疫苗就是接力比賽，台灣政府從去年8月到今年1月，和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，蔡政府是前三棒，郭台銘則是第四棒，只有沒腦的人會說「功勞都是第四棒的」。

民進黨團1日上午召開「新會期，新開始，新承擔」線上記者會，蔡易餘受訪時表示，謝志偉把爭取BNT疫苗的過程，比喻成接力賽跑，「我覺得這個比喻比較不精準」。

蔡易餘指出，在整個爭取疫苗的過程中，從頭到尾都是馬拉松，大家都有在努力，政府積極在爭取，中間還有台積電、鴻海、慈濟等也積極爭取，「所以沒有所謂誰在爭功，或者誰得到怎樣的掌聲」，重點是趕快爭取到BNT疫苗，讓台灣人趕快如期施打。

柯建銘則表示，爭取疫苗既是馬拉松，也是接力賽，這是一個團隊，政府民間共同完成，疫苗的取得非常困難，國際上大家都在搶疫苗，感謝在中間所有曾經努力過的人。

柯建銘也說，他從5月23日開始，就跟郭台銘在處理這件事，「我基本上感謝所有人」，所以在這個時候，大家不要在這個議題上有任何口水，或者是爭功諉過，「趕快取得疫苗、趕快打比較重要」。