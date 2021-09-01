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病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

▲▼ 急診室，醫院，護士 。（圖／記者徐文彬攝）

▲病患心跳變一條線後，田知學趕緊衝到門外。（示意圖／非新聞當事人／記者徐文彬攝）

 網搜小組／劉維榛報導

「陪您最後一段...」振興醫院急診醫師田知學娓娓道來傷心故事，一名病患送來急診室時，心跳從20忽降到道10下，無奈家屬PCR未出爐，無法進來見最後一面。為了能安慰家屬心中的遺憾，田知學一直握著病患的手，直到病患心跳呈現一條線後，田知學才走出門外，將手套脫下交給女兒，讓網友們感到鼻酸又揪心。

仁醫田知學在粉專《布農Doc 田知學》難過表示，病患推進急診室時，已呈現頻死前的呼吸，「一見到您，我們都有個底：可能連病房都上不去了...」但依照防疫SOP，醫護們仍緊急做新冠病毒PCR篩檢，過程中，病患的呼吸越來越慢，心跳也越來越無力，「突然間，您的呼吸動作停下來了。」

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田知學趕緊看著監視器，發現病患每分鐘還有20左右的心跳，接著再用超音波查看心臟，但病患狀況非常不樂觀，「那監視器的心跳只是一種不正常的放電現象，您的心臟已經不再收縮了。」

以往遇到生死離別的場景，田知學說，都會讓家屬進來陪伴最後一程，無奈正值疫情期間，無法確定感染源，更害怕陪伴家屬驗出陽性，很容易失控、造成一發不可收拾的局面，因此只有全套防護裝備的人員，或是採檢陰性的病人及家屬可以進來急診室。

當下，田知學揪心走到床邊，一邊同時握起病患的手，接著在內心傳話「請原諒我就直接握住您的手！當您的家人！陪您最後一段！」玄奇的是，一臉安詳的病患下巴突然動了一下，彷彿是聽到田知學的請求，而田知學欣慰則喊話，「我當您是同意了。」

▲▼醫院急診室 病床 急診病患 男護理師 彰化員生醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲家屬PCR未出爐，過程非常煎熬。（示意圖／非新聞當事人／記者屠惠剛攝）

由於家屬的PCR尚未出爐，田知學暫時化身成家屬，希望病患能再撐一下下，並在床邊不斷打氣，「只是，心電圖監視器一直出現看似心跳的不正常放電，就像您剛剛這樣下巴突然動一下，如果等等其他家屬可以碰您、見您...一定很矛盾、懷疑、難受...甚至變成長久的遺憾。」

無奈微弱氣息仍趕不上時間競速，田知學透露，病患心電圖監視器從每分鐘20跳，變成10幾跳，接著就變成平靜的一條線。田知學輕輕放下病患的手，恭敬點完頭後，便走出急診室外，向病患女兒表示「妳應該已經有心理準備了。」

雙眼早已紅腫的女兒，得知噩耗後，撕心裂肺一邊點著頭，同時眼淚再度潰堤，卻無法見到最愛的家人最後一面。田知學自責解釋，「很抱歉！疫情期間，急診室有很多感控規定，在裡面，要像我這樣的裝備才可以進去，或者要採檢確認沒有感染，他在X點X分離世了，我剛剛戴著這個手套、握著他的手，陪他走完最後一段，他很平靜，請節哀。」語畢，田知學脫下最外層的手套，交給病患女兒，希望能彌補這隔著一道門，卻是天人永隔的最後遺憾。

超大顆洋蔥文曝光後，引發近萬人噴淚回應，「很感動...您是一位暖心的醫師，病人家屬一定能感受到你的善心」、「脫下手套交給家人，代表陪他走完最一程的儀式，謝謝田醫師的善心...感觸很深，謝謝您」、「謝謝您的用心、同理心，彌補了家屬在非常時期的遺憾您是振興急診室的小巨人」、「謝謝您的將心比心，減少了故去病患及家屬的遺憾」。

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