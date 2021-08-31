她第一次PCR太緊張！用力一捏「健保卡爆了」　網笑翻：夠凶狠

▲PCR篩檢時會伴隨著不適感，部分民眾因此感到些許抗拒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

雖然台灣新冠肺炎疫情趨緩，但出入不少場合仍需要出示PCR陰性證明才能獲得通行。有網友PO文分享，因為母親要入院進行手術，按照規定陪同照護者必須通過篩檢才能陪同，雖然在篩檢過程中沒有想像中疼痛，卻因為過度緊張導致一件糗事發生，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享篩檢過程，聽從護理師指示將口罩些微下拉露出鼻孔，不過因為有點緊張，在棉棒插進鼻孔約2公分之後，自己沒能忍住「像蛇一樣頭部前後伸縮」，搞的好像被印度阿三弄蛇人與蛇共舞，不過卻也因此導致篩檢沒有順利進行。

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原PO接著指出，護理師親切安撫，並再次進行篩檢，沒想到當棉棒順利深入鼻孔時，並沒有感到太多的疼痛感，反而是覺得很癢，還帶有一點爽感，沒想到這時卻傳來一「波」一聲，起初以為是什麼部位破了，沒想到竟然是因為太過緊張，不小心把拿在手上的健保卡捏爆了。

▲原PO貼出遭到折彎的健保卡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

當原PO回家後，男友還告訴她護理師有不小心笑出來，讓她覺得超級丟臉想鑽回蛇洞。對於原PO可愛的行徑，不少網友紛紛留言表示，「捏爆IC卡夠兇狠」、「篩檢出各種內心戲」、「大力出奇蹟」、「所以那張卡呢」、「我相信波這一聲，妳男友是感到緊張並害怕的」。

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