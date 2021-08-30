模範勞工打高端猝死解剖出爐　妻慟「他死後被增胖40kg」淚求真相

▲桃園市溫姓男子本月23日選打高端疫苗，休息2天後卻猝死，桃檢檢察官30日上午率法醫在中壢殯儀館解剖，家屬則在休息室等候。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區溫姓男子本月23日選打高端疫苗，未料休息2天後上班卻突然暈倒，送醫急救仍宣告不治，為釐清死因，桃園地檢署日前相驗時徵求家屬同意後於30日上午由檢察官率領法醫在中壢殯儀館解剖。桃檢指出，法醫已採集檢體帶回高檢署法醫研究所化驗，待結果出爐後可釐清死因；在場家屬則表示，希望檢方盡快查明真相，了解到底死因與疫苗有無關聯。

大園區44歲溫姓男23日與弟弟一起接受高端疫苗注射，溫男卻在休息2天後於25日上午在上班地點昏倒，送醫急救後仍然不幸死亡，由於死者是在接種疫苗後死亡，檢警不敢大意，檢察官於26日進行解剖，在徵求家屬同意後決定今日上午解剖釐清死因，家屬也到場關心。

溫男的弟弟指出，哥哥今年5月才獲得模範勞工，本月23日與哥哥一起接種高端疫苗，2人施打後都無異狀，哥哥還特別休息2天後才上班，25日卻接獲公司通知，哥哥在工廠突然昏倒，送醫急救仍不治死亡，家人都很訝異，一早上班時都無異狀，怎麼會突然昏倒猝死？希望檢方能盡快查明死因。

▲桃園市溫姓男子本月23日選打高端疫苗，休息2天後卻猝死，桃檢檢察官30日上午率法醫在中壢殯儀館解剖。（資料照／記者沈繼昌攝）

死者妻子表示，她與先生結縭約15年且育有2子，先生有糖尿病史，但其他身體狀況都很好，且都有定期健檢。疫情期間，先生堅持要接種高端疫苗，還希望夫妻倆一起接種，但她自己比較希望接種國際疫苗因此沒和先生一起接種，沒想到，先生23日施打高端疫苗，休息2天上班卻突然死亡。

溫妻還說，中央疫情指揮中心25日記者會上提及，「溫男有糖尿病史，體重約在120至130公斤」，但據她所知，先生體重在體檢是90幾公斤，孩子2個後來知道爸爸過世，更想知道是否與疫苗接種有關，對於指揮中心的說法，家人都無法接受，也希望盡快獲得死因結果，孩子們有知道的權利。

桃園地檢署表示，檢察官率高檢署法醫解剖後，法醫完成檢體採樣，將靜待法研究所完成檢體報告，可釐清死者真正死因；到場家屬強調，他們對疫苗不太懂，但希望檢驗報告能盡快出爐，家屬希望確定死因跟疫苗有無確切關聯，讓家屬能夠知道真相。

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