鬼門關前搶人！花蓮翁失去呼吸心跳　「行動急診室」驅退死神

▲高級救護技術員出任務配上救命神器，在現場建立「行動急診室」，成功挽回老翁性命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市一名老翁27日因身體不適撥打119求救，高級救護技術員趕赴現場發現老翁意識狀態不佳，沒有呼吸脈搏，立即給予急救處置，經手動電擊器判斷需要電擊心律，立即給予電擊，並且建立靜脈輸液給予急救並且執行插管建立呼吸道，經過一連串急救處置，到院後不到三分鐘患者即恢復自主呼吸及心跳，接續送往內科加護病房照護。



花蓮縣消防局於今年由「慈濟基金會」捐贈三台急救神器（多功能生理監視器Zoll X），現場不但可以執行手動電擊、12導程監測、生命徵象監測，更能監測急救品質，提高急救成功率。此次急救過程就由機器快速監測盡早給予患者電擊，增加存活率，更於送醫途中不斷監測患者給氧及CPR品質。





另外到院前緊急救護今年啟動「鳳凰計劃」後大躍進，不但突破以往的急救處置，高級救護技術員除了盡快建立靜脈輸液給予急救用藥以外，更能在現場執行插管建立進階呼吸道處置，此外，今年更接受「愛爾麗醫美集團集團董事長常如山先生、總經理劉貞華女士」捐贈影像式喉頭鏡（Trachway）提升救護人員插管安全，讓現場急救如同急診室一般，讓患者更快速得到確切的急救治療。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，花蓮縣消防局今年啟動「鳳凰計劃」以來屢建奇功，不只多次將患者從鬼門關搶人，成功康復出院人數（CPC1）更已經超越去年成效。除了大量訓練高級救護技術員，更提升多樣急救利器供出勤同仁使用，到院前急救已可以稱之為「行動急診室」。

►腦公！你不可以賴帳喔

