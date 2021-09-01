紙風車《三國奇遇記》疫情降級後首公演　中市府商請線上直播

▲台中市政府邀請紙風車劇團出演《三國奇遇記》，線上索票名額遭秒殺，將開放同步直播（下同）。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

國內疫情警戒降為二級，台中市文化局特地邀請紙風車劇團於本周六（4日）在中山堂演出2場《三國奇遇記》，由於因應防疫規範觀眾席降載採梅花座，日前開放線上索票後入場名額即遭「秒殺」，市長盧秀燕商請紙風車採用線上直播，不但振興藝文產業，也讓全國各地小朋友都能在3C螢幕前一同渡過歡樂的藝文週末。

文化局指出，疫情三級警戒期間全國藝文活動停擺，對產業造成巨大衝擊，市長盧秀燕已於6月展開第二波的藝文紓困計畫，力挺演藝團隊度過難關；目前疫情趨緩，市府持續於8月起推出兒童藝術節、逍遙音樂町、傑出團隊演出等，未來還有百餘組的街頭藝人將在各區進行音樂、舞蹈及戲劇等表演，全力振興藝文發展。

紙風車團長任建誠表示，這次活動是疫情警戒降為二級後，紙風車劇團第一場演出，「演出票券在兩分鐘內被索取一空，顯示市民朋友殷切期盼能趕快進劇場看演出。」台中市文化局長陳佳君表示，為讓國內更多大小朋友一起參與，特別洽詢紙風車劇團、獲得正面回應，4日晚上7點在家就能上線同步觀賞精彩的《三國奇遇記》。

文化局提醒民眾，該場表演將於台中市長盧秀燕、台中文化小尖兵、漾台中、台中市政府交通局、紙風車劇團等臉書粉專，以及紙風車劇團YouTube頻道放映；更多訊息請上文化局官網（www.culture.taichung.gov.tw）或臉書粉專「台中文化小尖兵」（www.facebook.com/TaichungCulture）查詢。



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