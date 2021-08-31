黃敏惠化身直播主　推銷身障團體中秋禮盒

▲市長黃敏惠化身為直播主 行銷嘉義市身心障礙團體秋節禮盒。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著中秋節即將接近，秋節禮盒的需求也日趨增加。今年受到疫情的影響，無法辦理大型的記者會試吃活動推廣嘉義市身心障礙團體推出的秋節禮盒，嘉義市長黃敏惠化身為直播主Sunny姊，與「嘉義女流會社」直播平台合作推廣商品，希望能透過更多元的管道，幫助行銷推廣在身心障礙優先採購平台上的優質秋節禮盒。



黃敏惠市長在直播當中與嘉義地區4位青年組成的「ChiaEat Boy Zone（男孩特區）」試吃嘉義市身心障礙團體生產的秋節禮盒，並分享產品的故事。黃敏惠市長也特別強調，身心障礙孩子經過一次又一次訓練所製作出來的產品，從視覺、嗅覺、味覺各方面來看，都不只是用心工作的成果，更是一種專業的展現。也希望所有的市民朋友、公司行號或民間社團，都能踴躍購買。



嘉義市政府社會處表示，過去在中秋節之前都會在市府中庭舉辦愛心商品促銷與試吃活動，今年因為疫情的關係，特別透過拍攝影片及跨界的整合行銷活動，協助身心障礙團體促銷秋節禮盒，這是一種新的嘗試。尤其是在影片拍攝的手法上，除極力展現每一個身心障礙者在製作產品時專業的一面，每部影片的結尾都由身障者講出「哥做的不只是愛心，是專業」，展現產品本身的價值。



嘉義市110年度推出的身心障礙團體秋節禮盒包含：晨光咖啡推出以台灣咖啡原豆研磨包裝及手工餅乾組合的「漫漫啡掛耳咖啡餅乾禮盒」；再耕園咖啡庇護工場則是以蛋黃酥、金薯酥、白玉酥、鳳梨酥、芋頭酥、堅果塔、掛耳咖啡及手工餅乾等多種品項組合而成的禮盒，滿足不同的送禮需求；嘉愛啟智發展中心則是以歷久不衰的鎮店產品「嘉愛手工蛋捲」為主打商品，提供四種不同口味的選擇；社團法人嘉義市腦性麻痺協會的招牌蛋黃酥也是搶購的熱門商品，今年也有手工餅乾、鳳梨酥、香芋餅、掛耳咖啡等不同商品的禮盒組合。



由於身心障礙團體的製作與出貨需要排程，所有商品訂購採預購制。有興趣的機關團體或民眾可至嘉義市政府社會處FB粉絲專業查詢各身心障礙團體的DM型錄、訂購電話或網址。

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