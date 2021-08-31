直播受訪「兒子揮巨根」亂入！紐西蘭部長嚇壞　轉身出手狂擋

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. ‍Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu — Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭社會發展部部長賽普洛尼（Carmel Sepuloni）直播受訪時，兒子卻突然「亂入」，對鏡頭揮舞形狀神似「陰莖」的胡蘿蔔。她發現不對勁後，著急地轉身出手阻擋孩子，但畫面已經被直播放送，讓許多民眾笑翻。

影片中，賽普洛尼的兒子開門走進房間，才發現母親正在接受《薩摩亞電台》（Radio Samoa）的採訪。但他沒有打算離開，反而更開心地對鏡頭展示「巨根」，還拚命閃躲，不讓母親搶走胡蘿蔔。主播看見母子倆打鬧的畫面，忍不住竊笑。

▲賽普洛尼和兒子搶奪胡蘿蔔。（圖／翻攝Twitter@CarmelSepuloni）



賽普洛尼30日在推特上表示，「是的，我們差點在鏡頭前為了一根胡蘿蔔打架。是的，我現在覺得很好笑，但當時一點都不好玩！」她向全國家長喊話，「感謝所有遠距辦公又要兼顧家庭教育的家長們，也要提醒我自己，再也不要買奇形怪狀的胡蘿蔔了」。

紐西蘭先前一直被視為「防疫模範」，但如今也擋不住Delta病毒攻勢，全國實施第4級警戒的封鎖措施，除了民生必須產業以外，幾乎所有工作都改為遠距上班，各級學校也宣布停課。該國自疫情爆發後累計3500多例、26死，其中Delta病例已經突破100例。

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