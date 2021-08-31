　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

重陽顧健康　竹市提供7760長者免費健檢

▲新竹市重陽敬老好福利。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市重陽敬老好福利。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市重陽敬老好福利，新竹市長林智堅今宣布，竹市長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍新竹市且年滿65歲以上長者（45年12月31日前出生者）皆可參加，今年由台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、南門綜合醫院、新竹國泰綜合醫院等共計9院，提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、量腰圍共七大健檢項目，全面照顧長輩健康。

林智堅表示，新竹市是幸福城市，感謝過去長輩們努力打拚，為這城市奠下良好發展基礎。每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查。今年長者免費健檢，明起至9月11日可致電今年提供服務的9個醫療院所預約報名，預計9月13日起至10月31日進行健檢。

70歲的陳爺爺表示，原本無察覺異狀，去年參加長者免費健檢，意外發現罹患肝癌初期，收到醫院通知時雖然很震驚，但也因此及早治療，目前病情穩定。

新竹市65歲以上長輩總計有6萬494名，占全市人口13.35%，市府持續推動五大照顧長輩政策，包含續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長輩免費裝活動假牙等。長輩施打疫苗，新竹市府也推出「主動造冊、發放通知單、接送服務」方式，讓長者免預約、免排隊，有需求者還可預約免費接送服務。全方面體貼長輩，讓長輩們安老生活，過得更健康更幸福。

社會處表示，今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包含臺大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、安慎診所及億安診所，各醫療院所名額有限，長輩可盡快打電話預約，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡。

社會處呼籲，晚輩多鼓勵家中長輩參加，了解身體健康變化。欲知詳情歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
獨／媳婦逼買房「害兒酒駕撞死黃暐翰母」　她怨法院不給年輕人機
快訊／慈濟證實！首批BNT明晚抵台
綾瀨遙「陰轉陽」4度採檢才確診！　熬6天高燒不退送進醫院
抓包「第二類增胖6.3萬人」　他怒轟無恥：施打高端僅占0.0
麥當勞「冰炫風買1送1」　9月優惠一次看！
妻進摩鐵竟把「嘉明」帶回家　綠光夫抓狂了
致敬永遠的萬人迷王光輝　兄弟賽前列隊默哀
男狂砍女友新歡43刀！　他被放血慘死
軍人月領40K想到「台積電領高薪」　過來人秒勸退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園升格長期未獲中央關愛　邱奕勝：統籌分配款短撥600多億

桃園住宅補貼申辦破新高逾2萬件　市府：向中央持續爭取全額滿足

桃園市小農手匠發展協會成立　和消費者一起經營健康創造多贏

自主防災動起來　台東縣培訓社區「防災士」

保護台灣好豬　移民署台東站宣導勿攜帶及購買來路不明肉品

校園防疫整備到位　鄭文燦：高標準防疫築起校園防護網

前台東縣長子蔣明道關懷弱勢　陪伴孤老提前過節圓夢

嘉榮加護病房視訊探病　滿足家屬探視需求

台東縣府助從業人員逾9成9打疫苗　有條件開放補習班實體復課

袋袋相傳「善袋」環境　台東縣環保局設16處購物袋回收箱

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

桃園升格長期未獲中央關愛　邱奕勝：統籌分配款短撥600多億

桃園住宅補貼申辦破新高逾2萬件　市府：向中央持續爭取全額滿足

桃園市小農手匠發展協會成立　和消費者一起經營健康創造多贏

自主防災動起來　台東縣培訓社區「防災士」

保護台灣好豬　移民署台東站宣導勿攜帶及購買來路不明肉品

校園防疫整備到位　鄭文燦：高標準防疫築起校園防護網

前台東縣長子蔣明道關懷弱勢　陪伴孤老提前過節圓夢

嘉榮加護病房視訊探病　滿足家屬探視需求

台東縣府助從業人員逾9成9打疫苗　有條件開放補習班實體復課

袋袋相傳「善袋」環境　台東縣環保局設16處購物袋回收箱

老大辛苦了！陳江和悼念王光輝請他放心　「幫你照顧兒子」

謝志偉稱BNT接力賽「蔡政府是前三棒」！羅智強：要這麼無恥？

桃園升格長期未獲中央關愛　邱奕勝：統籌分配款短撥600多億

桃園住宅補貼申辦破新高逾2萬件　市府：向中央持續爭取全額滿足

空軍少將貪污2600萬竟把2千萬燒掉！尷尬原因曝　他捶心肝：我蠢

獨立團隊打造2D版《銀河戰士Prime》　最強法務部出手計畫喊卡

林子豪 、林岱安敲安　獅3比0領先桃猿

江啟臣稱「蔡英文用人命換滿意度」　民進黨：消費亡者泯滅人性

首批BNT明晚抵台！慈濟證實「會派人接機」：對台灣意義重大

家人裝針孔偷拍！花花心痛曝「從小過八點檔人生」：依然想保護她

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

地方熱門新聞

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

快訊／新竹婦疑確診　百人排隊快篩

快訊／新竹嬤車禍送醫PCR陽性　緊急快篩196人

台中港菲船員隔離完確診　同船PCR出爐

男酒後投海尋短　海巡順利救援

嘉義大學應屆師資生通過率　遠高於全國平均通過率

新北9／1起多項交通措施上路

逢甲人潮也回來了　停車場一排車爆滿

台南東區瓦斯外洩係聯通管毀損

新人新氣象！

嘉縣放寬探病標準　一般病房禁止陪病限1人

民雄大士爺火化升天

防集體暈針BNT　彰化採分流分區

新北推生態服務給付　廣邀耕作者參與說明會

更多熱門

相關新聞

竹市寄養爸媽呵護「毒癮寶寶」

竹市寄養爸媽呵護「毒癮寶寶」

新竹市5歲女童小君，因生母吸食毒品，出生時僅1500公克並有毒癮，好不容易熬過嬰兒時期戒斷了毒品，生母卻不知去向，幸好有寄養家庭陳逢林、張芷榛夫妻一起給小君溫暖照護，但她國內出養始終碰壁，在市府多年努力下，終於成功媒合國外收養家庭，本周收養爸媽親自來台帶小君回國，感動說「這是命中注定」。新竹市長林智堅也以監護人身分，親手託付「寄養女兒」，更與小君約定「長大了再回台灣看我們！」他也邀請更多人加入寄養家庭行列，一同給弱勢孩子溫暖照顧。

新竹市無障礙微旅行開跑

新竹市無障礙微旅行開跑

竹市2021「國國市集」強勢回歸　異國美食大集合

竹市2021「國國市集」強勢回歸　異國美食大集合

竹市婦女館：無畏的妳聯展　看見女性的力量

竹市婦女館：無畏的妳聯展　看見女性的力量

摯拓公司捐UV殺菌摺疊罩

摯拓公司捐UV殺菌摺疊罩

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面