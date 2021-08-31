重陽顧健康　竹市提供7760長者免費健檢

▲新竹市重陽敬老好福利。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市重陽敬老好福利，新竹市長林智堅今宣布，竹市長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍新竹市且年滿65歲以上長者（45年12月31日前出生者）皆可參加，今年由台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、南門綜合醫院、新竹國泰綜合醫院等共計9院，提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、量腰圍共七大健檢項目，全面照顧長輩健康。

林智堅表示，新竹市是幸福城市，感謝過去長輩們努力打拚，為這城市奠下良好發展基礎。每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查。今年長者免費健檢，明起至9月11日可致電今年提供服務的9個醫療院所預約報名，預計9月13日起至10月31日進行健檢。

70歲的陳爺爺表示，原本無察覺異狀，去年參加長者免費健檢，意外發現罹患肝癌初期，收到醫院通知時雖然很震驚，但也因此及早治療，目前病情穩定。

新竹市65歲以上長輩總計有6萬494名，占全市人口13.35%，市府持續推動五大照顧長輩政策，包含續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長輩免費裝活動假牙等。長輩施打疫苗，新竹市府也推出「主動造冊、發放通知單、接送服務」方式，讓長者免預約、免排隊，有需求者還可預約免費接送服務。全方面體貼長輩，讓長輩們安老生活，過得更健康更幸福。

社會處表示，今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包含臺大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、安慎診所及億安診所，各醫療院所名額有限，長輩可盡快打電話預約，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡。

社會處呼籲，晚輩多鼓勵家中長輩參加，了解身體健康變化。欲知詳情歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。