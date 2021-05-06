新竹市無障礙微旅行開跑　6路線玩遍桃竹苗

▲新竹市「無障礙微旅行」，邁入第五年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵身障朋友與其照顧者出門旅遊，新竹市府全國首創推出「無障礙微旅行」，今（110）年邁入第五年，規劃6條路線及1條隱藏快閃路線，除有新竹市立動物園、賞蟹步道外，更走訪桃園大溪老茶廠、苗栗功維敘隧道等景點。新竹市長林智堅表示，今年首發團5月11日出發，是唯一隱藏快閃路線，將前往苗栗賞繡球花，邀請民眾盡快報名參加，盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障朋友不受環境限制的自在悠遊，與家人創造美好回憶。

林智堅表示，過去身障朋友常因擔心交通、觀光景點、餐廳或廁所的無障礙設施，而打消旅遊的想法，市府自106年開辦無障礙微旅行，迄今已服務680人次，規劃提供身心障礙者安全舒適的出遊行程，不僅讓照顧者與被照顧者同時到戶外散心，也讓照顧者間能機會彼此交流經驗及互相鼓勵，讓不同的家庭互相支持。

市府表示，無障礙微旅行與多扶事業合作，為身障朋友規劃「輪椅朋友」、「視障朋友」、「心智障礙朋友」等類別專區，量身打造舒適自在的旅遊路線，有其他需求也有專人服務，今年預計可服務100人，目前已有多人洽詢，歡迎有興趣的身障朋友及家人盡快報名，額滿為止。

社會處表示，去年一位73歲阿燕媽媽與身障兒子參加大溪團行程，過程中阿燕不斷安撫因無法表達而情緒激動的兒子，無法開心旅遊，當時一位患有失智症的83歲阿治奶奶，在家人的攙扶下緩慢走到阿燕身旁，伸手給她一個溫暖的擁抱，讓當時同遊的大家感受到被照顧者傳達給照顧者的鼓勵。

社會處長張柔表示，今（110）年度無障礙微旅行即將展開，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明者，且未參加過「無障礙微旅行」的身障朋友皆可免費參加，歷年曾參加者則需自費。

其中，5月11日首發團將前往苗栗賞繡球花，是唯一一條隱藏快閃路線，歡迎民眾報名參加！可電洽多扶旅行社股份有限公司企劃專員02-89310123，或聯絡社會處身障科王靖雅社工03-5351560。