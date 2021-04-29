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竹市2021「國國市集」強勢回歸　新住民異國美食大集合

▲2021「國國市集」5/2在西門通徒步區和大家見面。（圖／新竹市政府提供）

▲2021「國國市集」5/2在西門通徒步區和大家見面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021「國國市集」強勢回歸，多種東亞、東南亞私房食物由新住民媽媽手做限量登場，而新住民家庭服務中心也將篩選15位優秀的新住民頭家，於5月2日(周日)中午12時至18時，在西門通徒步區和大家見面，讓市民不用出國也能享受多元異國風情，活動當天除了「頭家」私藏美食、文青溫暖布包及手作飾品外，更有新住民舞團以及新住民之子歌手楊順皓-小四，陪大家歡度假日午後。

新竹市長林智堅表示，市府自108年規劃辦理新住民頭家募集計畫，藉由一系列課程行銷、品牌設計及食品認證等相關課程，讓有意成為「頭家」的新住民對經營更有概念與方向，並且發行新住民頭家護照，行銷新住民好手藝；去(109)年更強化升級，創立國國市集活動，讓參與自我行銷課程的新住民有機會運用所學實際進行市集經營，增加市集參與經驗，今年持續以市集方式，提供新住民們一個發光發熱的平台，實現他們創業的夢想。

社會處長張柔表示，預計本周日登場的國國市集，中午12時至下午6時，在西門通徒步區舉行，包含飄洋過海的豔麗南洋手作鹹食甜點、來自印尼外脆內Q的亞洲美食-摔蛋餅、伊達甜點推出擁有初戀滋味的香蕉捲，為大家帶來療癒每個人的新住民家鄉小吃，此外也有中國大陸頭家製作口味十足的麻辣女王醬及麻辣滷味，另還有健康美味的手工水餃及手工縫製布包等，如果想要紓壓放鬆，也有美容美體的攤位，這15位新住民創業者，每位都有自己的生命故事，歡迎大家5月2日蒞臨「國國市集」，認識多元的新住民頭家。

社會處表示，這次再次入選的秒殺美食頭家是來自四川成都的新住民怡帆，經營「小米廚房Mikitchen」，主打商品是嚴選十幾種中藥材，全程手工炒製，精心調配出素食者也能共享的正統川味麻辣滷味。只要品嘗過的客人都讚不絕口，更是去年市集的明星美食，去年來不及參加本週日千萬不要錯過。

今年首次入選的印度新住民吳瑪瀓(Manoj Shanker)表示在印度飲茶文化是印度人不可或缺的精神糧食。而吳瑪瀓為了推廣印度茶讓台灣人有更多的認識在2015年創立「Mytearoom15」，主打Masala tea(印度香料茶) 使用印度茶葉、鮮奶與私藏香料用手拉混合方式來製作，展現其獨特風味，絕對民眾體驗傳統的印度飲茶文化。

社會處表示，國國市集活動最新資訊，可追蹤本市新住民家庭服務中心FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/wp5722395)或至官網(https://www.hsfs.org.tw/)查詢，歡迎市民朋友在後防疫時期一同來偽出國之旅，同時也提醒防疫不鬆懈，市民朋友逛市集時，人群會較為密集，建議自主戴上口罩。

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