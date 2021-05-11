竹市寄養爸媽呵護「毒癮寶寶」5年　成功出養國外

▲有寄養家庭陳逢林、張芷榛夫妻一起給小君溫暖照護。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市5歲女童小君，因生母吸食毒品，出生時僅1500公克並有毒癮，好不容易熬過嬰兒時期戒斷了毒品，生母卻不知去向，幸好有寄養家庭陳逢林、張芷榛夫妻一起給小君溫暖照護，但她國內出養始終碰壁，在市府多年努力下，終於成功媒合國外收養家庭，本周收養爸媽親自來台帶小君回國，感動說「這是命中注定」。新竹市長林智堅也以監護人身分，親手託付「寄養女兒」，更與小君約定「長大了再回台灣看我們！」

小君寄養爸媽陳逢林、張芷榛說，他們還記得小君10個月大剛來時，身材瘦小、眼神呆滯、也不會爬，發展遲緩到1歲半還不會走路，他們每天都帶她去早療課程，持續到現在5歲大。但2歲後某天，小君突然開竅了，開始爬上爬下，也會走路，發展突發猛進，最愛偷開冰箱拿東西吃，還會用椅子、各種工具翻出藏在高處零食。

他們驕傲說，在他們陪伴下，「小君從不會爬到現在會騎腳踏車」，各種調皮行為都顯示小君其實很聰明，潛力無限。對於出養小君，他們開心又不捨，但也忍住不捨情緒幫小君做好心理建設，為分離、迎接新生活做準備。

陳逢林、張芷榛說，他們頻繁透過視訊，讓小君了解養父母的愛，小君也因此對國外生活不感害怕，反而充滿期待，常常童言童語說，國外很漂亮，還說「以後要回台灣看寄養爸媽」，讓他們很窩心。

他們還製作小君成長相簿，彌補小君收養父母缺席的童年，更為小君留下在台回憶。「一定會哭」，小君寄養陳爸爸、張媽媽說，很為小君開心，但是也捨不得她五年來的陪伴。

林智堅參與兩家庭收養儀式，與小君、國外收養父母、寄養爸媽陳逢林、張芷榛會面，身穿洋裝的小君在旁跑跳，輪流在收養父母、寄養爸媽懷裡撒嬌。

林智堅說，他是小君名義上的監護人，也是她的「市長爸爸」，還記得第一次會見到小君時，小君嬌小瘦弱也很害羞，經過寄養爸媽多年來照顧，小君健康長大也活潑好動，「由衷感謝寄養爸媽給我們的孩子溫暖的家。」

他說，身為三個孩子的爸爸，每當看到虐童、家暴案件，總是非常揪心，在市府與社工團隊、社福機構共同努力下，這幾年已經順利出養24位孩子，他說，每每看到小天使們找到歸屬，這樣的甜美果實總是為他帶來滿滿的能量，更是推動市政工作中最開心的時刻之一。

社會處長張柔表示，國內收養，若孩子有毒品等因素往往難以成功，小君在國內媒合半年後，便改由忠義基金會媒合國外出養，收養小君的父母都是華裔，在國外生活多年，他們無子，一直希望收養華裔孩子。

收養小君的父母說，他們來台旅遊多次，很喜歡台灣人、文化、食物，便嘗試收養台灣小孩。第一次透過照片看見小君時，就覺得好可愛，深入了解小君身世後，他們更是不捨，他們想要給小君更好生活，「孩子應該要有更好的未來。」

小君收養父母說，為了小君，兩人在疫情期間，不畏隔離等防疫程序，遠從南半球來台2次，兩人去年第一次來台與小君相處後，便決定收養，「這是上帝旨意，更是命中註定」，感謝小君讓他們美夢成真。他們說，也很榮幸親眼見證寄養家庭的大愛。

張柔表示，感謝寄養爸媽陳逢林、張芷榛「如同親生孩子一般養育小君」，五年來不厭其煩每天帶小君去接受各式早療課程，還自己製作教材，每天按表操課，爭取到早期療育的黃金時期，讓小君與一般孩子並無不同。更感謝寄養家庭接棒守護孩子，讓新竹市府陸續為24名孩子找到溫暖的家，更謝謝收養家庭，讓孩子找到歸屬。

社會處說，新竹市急需更多寄養家庭，一同照顧弱勢兒童，歡迎25到65歲之間、具照顧子女能力、身心健康、收入穩固且有充足空間、無不良素行紀錄者來加入，洽詢電話新竹家扶中心03-5678585、社會處社工科03-5352151。國內還有很多孩子急需溫暖與照顧，盼大家一起加入寄養家庭的行列，一同守護最弱勢的孩子。