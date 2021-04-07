新竹市婦女館「無畏的妳」聯展　看見女性的力量與勇氣

▲展期至5月30日止，除靜態展覽外，也安排多種動態活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市婦女館今(110)年以「無畏的妳」為主題，邀請勵馨基金會新竹分事務所及善牧基金會新竹區辦理聯展，展出協助受暴婦女的社工在前線工作的溫暖攝影以及文字紀錄，展期自即日起至5月30日止，除了靜態展覽外，展覽期間也安排手作布衛生棉體驗、扮家家遊桌遊活動及劇本導讀工作坊等，歡迎市民朋友到「無畏的妳-2021新竹市婦女館聯展」臉書活動粉絲專頁(https://reurl.cc/XeNyr3 )，一起來新竹市婦女館，看見女性的力量與勇氣。

新竹市政府社會處處長張柔表示，本次展覽分為兩階段，即日起到4月30日為勵馨基金會的展期，另外自5月4日起至5月30日止則為善牧基金會的展期；其中勵馨基金會新竹分事務所運用社工服務現場捕捉的照片，及專員俏皮且真實的文字紀錄，讓我們看到性別教育從最源頭的教育出發、向下札根，減少在性別權力上的不平等，進而降低性別暴力的發生。

而善牧基金會將會展現在社工的陪伴與協助下，離開暴力自立生活的婦女們，靠著自己的一技之長，製作出各式的布製品、療癒小物，不但在過程中慢慢讓心靈的傷口癒合，這一股強大的復原力讓婦女們自己站起來，也化為實體的樣貌撫慰人心。

社會處表示，目前勵馨基金會的特展中，除了展出勵馨基金會新竹分所成立至今在婦女服務工作的歷程與成果外，特別在婦女館內布置了一個「看書的角落」，提供基金會在婦女領域耕耘多年所出版的，許多展現「無畏」生命力的真實故事，讓來館民眾可以在一個舒服無壓的空間裡，透過書籍進入每一個不同女性努力突破框架，挑戰自己的動人故事。

此外也將服務的片段，以視覺呈現和大眾有個交流，同時也邀請大人們來參與課程。有熟人性侵、網路安全、桌遊、手做衛生棉及女性生命遷徙工作坊等精彩課程，帶給自己及孩子一個新的視野，親子一起成長。

開展第一天就到場觀展的高小姐表示，過去常常在電視或網路看到有關勵馨基金會的報導，這次是抱持著好奇的想法到展區，對勵馨基金會在這幾年推動小女孩的自我保護與大女生的性平觀念工作，有很深的感動，此外，高小姐說在館內的一個角落看到「史上第一位程式設計師是位女性-愛達.勒芙蕾絲」的訊息，感覺像打了一劑強心針，也想回家跟當工程師的老公分享，走一趟展覽，也讓她感到更有勇氣。

社會處提醒，婦女館的開館時間為週二至週五9時至21時，週六日為9時至17時，週一及國定假日休館。展覽期間，市民朋友可填寫線上或紙本問卷，並於展間內拍照上傳分享至「無畏的妳-2021新竹市婦女館聯展」臉書活動粉絲專頁(https://reurl.cc/XeNyr3)置頂貼文留言內，並@Tag一位好友，完成後至現場服務台向工作人員出示截圖證明，即可領取「暖心小禮乙份」，數量有限，每人限領一份，歡迎民眾攜家帶眷在連假期間一起造訪婦女館，體驗無畏的自己！活動洽詢專線：03-5351312。