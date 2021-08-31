第二類人數膨脹僅330人打高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

▲林楚茵批第二類人數膨脹是因為國民黨執政縣市亂打疫苗。（圖／翻攝林楚茵臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高端疫苗開放施打後，因第二類官員施打人數僅330人被在野黨批評。民進黨立委林楚茵31日在臉書回擊，亂打疫苗多發生在國民黨執政14縣市中，「例如雲林便讓縣長張麗善同住的哥哥先打疫苗，這也是第二類人數膨脹將近一倍到28萬人的主要原因」。

林楚茵表示，在野黨以「第二類接種人員無限擴張」、「強迫特定族群只能打單一疫苗」等抨擊疫苗接種措施，根本是刻意混淆視聽。

林楚茵解釋，第二類的「中央及地方政府防疫人員」是由中央及各地方政府依其防疫政策造冊，中央政府官員僅佔千餘人，剩下都是由地方政府造冊。然而亂打疫苗多發生在國民黨執政14縣市中，例如雲林便讓縣長張麗善同住的哥哥先打疫苗，這也是第二類人數膨脹將近一倍到28萬人的主要原因，「國民黨好意思拿自己製造的亂象罵別人」。

林楚茵批評，根據衛福部8月23日各類累計接種人次顯示，目前第二類已接種第一劑疫苗者約28萬人，在疫苗來了就打的原則下，先來的AZ和莫德納當然會佔接種大宗。用這種理由質疑第二類不願意接種或想搶特定疫苗，根本是烏龍踅桌、邏輯錯亂。

林楚茵強調，第二類中也有人第一劑選擇接種高端，代表政府沒有逼迫任何人只能接種特定疫苗，接種順序也都一直照原先的順序，這些早就可以安排接種AZ和莫德納的人，在高端出來後才接種第一劑，更代表大家都有選擇疫苗的自由。國民黨一直帶風向、黑化或神化特定疫苗、挑撥族群間對立，才是防疫的最大危機。