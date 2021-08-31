　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第二類人數膨脹僅330人打高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

▲▼林楚茵批第二類人數膨脹是因為國民黨執政縣市亂打疫苗。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲林楚茵批第二類人數膨脹是因為國民黨執政縣市亂打疫苗。（圖／翻攝林楚茵臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高端疫苗開放施打後，因第二類官員施打人數僅330人被在野黨批評。民進黨立委林楚茵31日在臉書回擊，亂打疫苗多發生在國民黨執政14縣市中，「例如雲林便讓縣長張麗善同住的哥哥先打疫苗，這也是第二類人數膨脹將近一倍到28萬人的主要原因」。

林楚茵表示，在野黨以「第二類接種人員無限擴張」、「強迫特定族群只能打單一疫苗」等抨擊疫苗接種措施，根本是刻意混淆視聽。

林楚茵解釋，第二類的「中央及地方政府防疫人員」是由中央及各地方政府依其防疫政策造冊，中央政府官員僅佔千餘人，剩下都是由地方政府造冊。然而亂打疫苗多發生在國民黨執政14縣市中，例如雲林便讓縣長張麗善同住的哥哥先打疫苗，這也是第二類人數膨脹將近一倍到28萬人的主要原因，「國民黨好意思拿自己製造的亂象罵別人」。

林楚茵批評，根據衛福部8月23日各類累計接種人次顯示，目前第二類已接種第一劑疫苗者約28萬人，在疫苗來了就打的原則下，先來的AZ和莫德納當然會佔接種大宗。用這種理由質疑第二類不願意接種或想搶特定疫苗，根本是烏龍踅桌、邏輯錯亂。

林楚茵強調，第二類中也有人第一劑選擇接種高端，代表政府沒有逼迫任何人只能接種特定疫苗，接種順序也都一直照原先的順序，這些早就可以安排接種AZ和莫德納的人，在高端出來後才接種第一劑，更代表大家都有選擇疫苗的自由。國民黨一直帶風向、黑化或神化特定疫苗、挑撥族群間對立，才是防疫的最大危機。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
收回LINE訊息「按成刪除」怎辦？　官方公開補救絕招
接種高端後猝死「3例完成解剖」　結果出爐
跳槽比等加薪快？他跳2公司「驚人年薪」曝：就是逼人走
27歲陸正妹嫁醫生！遭公公虐殺肢解　血淚指控文曝
快訊／北市大安「男墜樓躺人行道」　無生命跡象
電競女神「泳衣破了」正面全是洞！　透超巨兇器3萬人暴動
限時5天！必喝手搖飲「買1送1」快筆記
5歲女童「飄雞肉味」和毒蛇拍照　利牙撕咬恐怖片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

第2類只有330人打高端？　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

一張圖看疫苗到貨「突破1100萬」　接種人口涵蓋率達42.73％

第二類人數膨脹僅330人打高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

AIT處長孫曉雅拜會新北市府　侯友宜曝初次印象「老朋友的感覺」　

8月千萬劑提前達標？她揭「過半靠捐贈」：蘇貞昌跳票還沾沾自喜

查到走私不算成果　蘇貞昌要海關拿出方法遏止走私

「要加薪就一起加！」　趙少康：勞工基本工資應比照軍公教提高3%

美返台年輕人6縣市趴趴走　北市匡141人「97接觸者PCR出爐」

海軍編431億升級6艘康定級軍艦　強化防空及反飛彈能力

北市+1例！中正區60多歲男確診　感染源仍待釐清

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

第2類只有330人打高端？　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

一張圖看疫苗到貨「突破1100萬」　接種人口涵蓋率達42.73％

第二類人數膨脹僅330人打高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

AIT處長孫曉雅拜會新北市府　侯友宜曝初次印象「老朋友的感覺」　

8月千萬劑提前達標？她揭「過半靠捐贈」：蘇貞昌跳票還沾沾自喜

查到走私不算成果　蘇貞昌要海關拿出方法遏止走私

「要加薪就一起加！」　趙少康：勞工基本工資應比照軍公教提高3%

美返台年輕人6縣市趴趴走　北市匡141人「97接觸者PCR出爐」

海軍編431億升級6艘康定級軍艦　強化防空及反飛彈能力

北市+1例！中正區60多歲男確診　感染源仍待釐清

軍人周休2日領40K　想到「台積電領高薪」！過來人勸退：超痛苦

高端「一數據」完勝AZ、莫德納！四叉貓製表分析引熱議

郭婞淳用「婞念」向世界舉起台灣　備戰10月全大運續拚紀錄

台東縣府攜手佛教慈濟基金會　興建豐田國中學生宿舍

生前「狂吃動物驅蟲藥」！德州反口罩運動領袖染疫病逝

大林慈濟「綠色生活21天」　三個禮拜減碳超過一萬公斤

一口氣賠2千萬！吉林路豪宅6度賠售　5年僅1戶小賺出場

許孟哲打記者、王仁甫未婚生子　孫德榮曝危機處理SOP：說謊是大忌

第2類只有330人打高端？　醫師：7月才過EUA，我們是打得到膩？

王光輝是一輩子偶像　周思齊哽咽淚崩「想接手未完成心願」

政治熱門新聞

館長：當初把郭董罵得像狗兒子　現在全來蹭

張亞中捐BNT遭拒　李明璇爆：陳時中說不需要了

新北三峽家庭群聚「長女在北市足跡曝光」

F16降落衝出跑道「插進土」！拋傘煞不住

快訊／新北+2足跡曝　全聯、千葉火鍋、原住民料理店

快訊／家庭群聚「1傳9」　新北擴大篩4000人結果出爐

第二類27萬人「僅330人打高端」　她酸：台灣價值好低

快訊／新北+3「永和、板橋、土城」　侯友宜：CT值都超過30

快訊／三峽群聚10例血清抗體曝光　侯友宜：感染超過1、2個月

國防部揭共軍犯台時機：獲得核子武器、外國兵力進駐

蘇貞昌親曝AZ數量　59.55萬劑下午15 : 40抵台

快訊／美返台年輕人「北市足跡曝光」　曾搭公車、捷運、普悠瑪遊6縣市

黃暐瀚感動9字喊話蔣萬安！1.3萬人讚爆

快訊／新北＋2！五股男兩度就醫才驗出確診

更多熱門

相關新聞

僅330官員打高端　蔡璧如批：說一套做一套的政府

僅330官員打高端　蔡璧如批：說一套做一套的政府

高端疫苗開放施打後，施打情況持續被在野黨批評。民眾黨立委蔡壁如31日質疑，最能代表政府的第二類「中央及地方政府防疫人員」，施打高端疫苗人數僅330人，流行疫情指揮中心和食藥署到底是「帶頭挺？還是帶頭騙？」

癌症與吸毒者「沒高端試驗」　王鴻薇：陳時中你睡得著？

癌症與吸毒者「沒高端試驗」　王鴻薇：陳時中你睡得著？

「高端沒獲多數民進黨支持者響應」　他批疫苗政策犯2大錯誤

「高端沒獲多數民進黨支持者響應」　他批疫苗政策犯2大錯誤

模範勞工打高端猝死解剖出爐　妻淚求真相

模範勞工打高端猝死解剖出爐　妻淚求真相

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

關鍵字：

林楚茵高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面