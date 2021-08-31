癌症與吸毒者「沒高端試驗」竟照打！王鴻薇批：陳時中你睡得著？

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

接種高端疫苗後死亡的共6例，其中包括1例胰臟癌患者、1例吸毒者。台北市議員王鴻薇痛批，高端二期試驗排除對象共19種，第11項與第16項就有清楚提到，癌症病患與吸毒者都沒進行試驗，「所以不要說高端對這兩種人有沒有辦法產生抗體，甚至連安全性都沒有數據」，想不到指揮中心仍讓民眾照打，釀成悲劇，王鴻薇怒斥「陳時中你睡得著嗎？」

王鴻薇在臉書指出，高端二期列出19種排除對象，也就是說這19種沒有參加試驗，所以安全性完全不明，正常的疫苗臨床試驗除了確認有療效以外，「安全性更是首要考量」，後續出現的副作用也是重要指標，這些都是研究單位必須記錄的重要數據，才能確保接種者安全。

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▲高端二期試驗排除對象。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）



她提到，目前高端施打通報死亡名單中，「有胰臟病患者，有吸毒者，這兩種人根本不在高端二期試驗中，但衛福部給予高端EUA並沒有排除這些人」，王鴻薇質疑，「沒有任何試驗數據，衛福部竟准允施打並列公費疫苗」，指揮中心是用這種草率態度為疫苗把關嗎？

網友留言，「不合理的接種安排，是在幫忙誘導供應白老鼠的人蛇，非常可惡」、「為什麼睡不著，我看他們睡的可好的，睡不著的是人民吧」、「高端跟衛服部自己也不知道什麼人可以打高端，真的是搏杯打運氣的」、「真理愈辯愈明！加油！」