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癌症與吸毒者「沒高端試驗」竟照打！王鴻薇批：陳時中你睡得著？

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

接種高端疫苗後死亡的共6例，其中包括1例胰臟癌患者、1例吸毒者。台北市議員王鴻薇痛批，高端二期試驗排除對象共19種，第11項與第16項就有清楚提到，癌症病患與吸毒者都沒進行試驗，「所以不要說高端對這兩種人有沒有辦法產生抗體，甚至連安全性都沒有數據」，想不到指揮中心仍讓民眾照打，釀成悲劇，王鴻薇怒斥「陳時中你睡得著嗎？」

王鴻薇在臉書指出，高端二期列出19種排除對象，也就是說這19種沒有參加試驗，所以安全性完全不明，正常的疫苗臨床試驗除了確認有療效以外，「安全性更是首要考量」，後續出現的副作用也是重要指標，這些都是研究單位必須記錄的重要數據，才能確保接種者安全。

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▲▼ 。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲高端二期試驗排除對象。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

她提到，目前高端施打通報死亡名單中，「有胰臟病患者，有吸毒者，這兩種人根本不在高端二期試驗中，但衛福部給予高端EUA並沒有排除這些人」，王鴻薇質疑，「沒有任何試驗數據，衛福部竟准允施打並列公費疫苗」，指揮中心是用這種草率態度為疫苗把關嗎？

網友留言，「不合理的接種安排，是在幫忙誘導供應白老鼠的人蛇，非常可惡」、「為什麼睡不著，我看他們睡的可好的，睡不著的是人民吧」、「高端跟衛服部自己也不知道什麼人可以打高端，真的是搏杯打運氣的」、「真理愈辯愈明！加油！」

►簡單一招，讓拖地不費力

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