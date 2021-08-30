「高端沒獲多數民進黨支持者響應」　他批疫苗政策犯2大錯誤

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高端疫苗正式施打後，過去一週預約接種率一路下跌。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文指出，為什麼總統蔡英文主導的疫苗政策這麼不受社會歡迎？不被人民擁抱？因為犯了2個明顯錯誤：第一是嚴重低估人民的智慧，第二是濫用病態的愛國主義，「高端沒獲得多數民進黨支持者響應」。

游盈隆表示，BNT疫苗28日下午2時開放登記，17時已有197萬7084人完成登記，民眾如潮水般湧入，破了歷史紀錄；相形之下，高端曾在5天內2度加開預約登記，2種疫苗受民眾歡迎程度，冷熱互見，高下立判。

游盈隆稱，有一個值得探討的問題是，民進黨支持者的疫苗偏好為何？根據自己的研究，他們的第一選擇是莫德納34.7%，第二是高端25.3%，第三是阿斯特捷利康14.7%，第四是BNT/輝瑞13%，12.2%不知道。

對於這項發現，游盈隆直言，很有趣，可以從多方面去探討，但他要問的是，為什麼只有25%的人選高端？為什麼民進黨支持者不追隨黨的領導？為什麼蔡總統兼黨主席「把手臂獻給高端」的大動作宣傳沒有出現「風行草偃」的現象？他的答案很簡單，因為人民不傻，人民有知識，有理性。

他認為，台灣是自由民主開放的社會，加上現在是全球化的網路時代，台灣人很容易獲取來自世界各地的訊息，可以得知什麼是好疫苗、什麼不是好疫苗。耳聰目明的台灣人絕大多數人不會盲從卑劣濫情的政令宣導，「即使那是由蔡英文總統親自下令的。」

游盈隆指出，蔡英文主導的疫苗政策之所以不受社會歡迎、不被人民擁抱，是因為犯了2個明顯錯誤：嚴重低估人民的智慧、濫用病態的愛國主義。台灣人有理性思辨的能力，強將施打高端疫苗和台灣價值或國力扯在一起，無異是鼓吹病態的民族主義情緒，最終反而傷害台灣認同，愚蠢又荒唐。

國產疫苗高端23日開打至今，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，高端7天以來接種率是86.53%，但8/27僅有77.2%。他坦言，的確比前幾波的施打率稍微低一點，以前都9成左右。

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