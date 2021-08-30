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打完高端「副作用還真不少」！他列4點譏諷這群人：該學偷打AZ

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗已開放施打一週，實到情況有逐漸下降趨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

高端疫苗在23日開打，截至28日接種後死亡累計6例，引起外界關注。資深媒體人馮光遠昨（29）日則在臉書分享打完高端的副作用，反諷一直不看好高端疫苗的人。

「這段時間，感受到不少副作用，不禁覺得，那些扯高端疫苗後腿的紅藍白人士，他們也許是對的，高端的副作用還真的不少」馮光遠提到，他共出現4種副作用，第一是「對某些刺激無感」，「有藍營朋友問我，國民黨主席競爭這麼激烈，我看法如何。我說，我完全無感」，「不料他悄悄跟我說，他並沒有打高端，可是他也感到無感」。

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第二則是「整日充滿飽足感」，馮光遠提到，他早餐、午餐都不想吃，「連一碗滷肉飯都沒有胃口（注意：這與韓國瑜說的『連一碗滷肉飯都沒有』乃兩回事，吳敦義你不要太激動！」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲馮光遠列「4種副作用」。（圖／記者李毓康攝）

第三為「自覺喪失羞恥心」，馮光遠表示，「休養的這幾天，只要想到用度之事，腦子裡就不斷出現收銀機叮噹聲，此時，眼前竟然會出現我擔任獨立董事的幻影」。

最後則是感覺「打了營養針」，馮光遠指出，他沒有出現發燒、頭暈的症狀，精神還反而更好，懷疑自己打到營養針，「也許，我應該學楊志良，也去偷打一針AZ什麼的」，「這些副作用我覺得都很可疑，因此在此加入趙少康『呼籲停止打高端』的行列」。

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