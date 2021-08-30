打完高端「副作用還真不少」！他列4點譏諷這群人：該學偷打AZ

▲高端疫苗已開放施打一週，實到情況有逐漸下降趨勢。（示意圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

高端疫苗在23日開打，截至28日接種後死亡累計6例，引起外界關注。資深媒體人馮光遠昨（29）日則在臉書分享打完高端的副作用，反諷一直不看好高端疫苗的人。

「這段時間，感受到不少副作用，不禁覺得，那些扯高端疫苗後腿的紅藍白人士，他們也許是對的，高端的副作用還真的不少」馮光遠提到，他共出現4種副作用，第一是「對某些刺激無感」，「有藍營朋友問我，國民黨主席競爭這麼激烈，我看法如何。我說，我完全無感」，「不料他悄悄跟我說，他並沒有打高端，可是他也感到無感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二則是「整日充滿飽足感」，馮光遠提到，他早餐、午餐都不想吃，「連一碗滷肉飯都沒有胃口（注意：這與韓國瑜說的『連一碗滷肉飯都沒有』乃兩回事，吳敦義你不要太激動！」

▲馮光遠列「4種副作用」。（圖／記者李毓康攝）



第三為「自覺喪失羞恥心」，馮光遠表示，「休養的這幾天，只要想到用度之事，腦子裡就不斷出現收銀機叮噹聲，此時，眼前竟然會出現我擔任獨立董事的幻影」。

最後則是感覺「打了營養針」，馮光遠指出，他沒有出現發燒、頭暈的症狀，精神還反而更好，懷疑自己打到營養針，「也許，我應該學楊志良，也去偷打一針AZ什麼的」，「這些副作用我覺得都很可疑，因此在此加入趙少康『呼籲停止打高端』的行列」。