推動企業產品碳足跡揭露不遺餘力　台南碳標籤數量全國第一

▲台南市環保局推動企業產品碳足跡揭露不遺餘力，碳標籤數量全國第一，受到環保署肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市積極推動企業揭露產品碳排放量，輔導在地廠商取得環保署碳標籤認證，在全國1204項碳標籤產品，中佔22.5％，居全國之冠，2021年將再輔導2廠商6項產品申請碳標籤，市長黃偉哲呼籲市民朋友，消費時優先選購碳標籤產品，以行動支持落實環保減碳的廠商，鼓勵更多產品揭露碳足跡。

環保局今年將輔導的2家廠商及產品分別是官田烏金社區合作社的五項菱殼碳產品以及晶泰水泥加工廠之「磨石隔熱磚」。菱殼碳具多孔隙，製成的「菱碳吸附包」具有清淨空氣、淨化水質、改善土壤等效果，生產過程中更可有效固碳、達成節能減碳之目標。磨石隔熱磚，用於建物能達到隔熱降溫作用，減少室外熱能傳導至室內。

台南市目前共有271項產品取得環保署碳標籤認證，並有許多碳標籤產品取得第1的榮耀，包括取得全國第1個公車碳足跡標籤、後壁無米樂生產之「樂活好米」是碳足跡標籤中排放量最低的稻米。而台南市2座焚化爐也都得到碳足跡標籤認證，與同型焚化爐處理量相比，排放的二氧化碳量最低，其中永康垃圾焚化廠更於2020年取得全國第1個「垃圾焚化處理服務」減碳標籤。

碳標籤認證制度的目的，在於透過揭露生產過程各階段碳排放來源，供製造廠商檢視及調整產品碳排放量較大的製程，進而執行製程減碳。廠商取得「碳足跡標籤」後，若有5年內碳足跡減量達3％以上，經審查通過後即可進一步取得「減碳標籤」。

環保局長謝世傑表示，碳標籤制度可將碳排放來源透明化，每個人都可以簡單地進行低碳消費，共同響應低碳生活，為減緩氣候變遷做出貢獻，並期待有更多台南在地企業跟進，展現發展綠色經濟的決心，一同建構大台南低碳希望家園。

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