台南東區東寧路、東安路口瓦斯外洩案　係暗溝聯通管毀損淘空

▲台南市東區東寧路、東安路口瓦斯管線破裂瓦斯外洩案，經工務局現場開挖確認暗溝聯通管毀損，導致側溝排水漫流造成淘空，已將破洞封住灌漿回填，將鋪設AC。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市東區東寧路、東安路口，29日發生因道路土壤流失下陷，造成壓迫瓦斯管線破裂瓦斯外洩，30日經工務局再次到現場開挖確認，發現該處暗溝聯通管已被毀損，導致側溝排水漫流造成淘空；養護單位已將該涵管破洞封住，並完成灌漿回填，預計31天鋪設AC。





29日下午5時多，市府接獲民眾報案指出東區東寧路、東安路口有聞到外斯異味。消防人員首先趕到現場檢視後，疑因是路面下陷破洞造成瓦斯管線破裂，先進行射水防護；欣南天然氣公司接獲通知，立刻派遣工程車至現場搶修，於破損處前端約4公尺處用小型機具開挖，發現4吋PEP管線被壓斷，又調派怪手至現場開挖進入管坑處理止氣作業，修復管線，於29日晚上9時恢復瓦斯供應、進行現場清理、蓋鐵板，並完成交維設置。





為查明路面塌陷原因，工務局30日上午回到現場開挖查明，發現該處暗溝聯通管疑已被周遭複雜的管線毀損，致使側溝排水沿著原連通管位置漫流，經過時日土壤不斷流失淘空，路面車輛震動造成破洞下陷。今已完成搶修，31日道路進行鋪設AC養護。

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