▲抓住暑假尾巴，台南各景區遊客創解封以來新高，市長黃偉哲仍提醒民眾小心防疫才能持續安心遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情警戒降至二級後，在適度開放各景區及內用規定，仍嚴格落實防疫作為，連日的好天氣提高民眾出門踏青的意願，許多家長們把握開學前最後周末，帶全家出遊逛商圈，讓各景區及街區攤販歡喜迎接久違的觀光人潮。

台南市長黃偉哲提醒大家持續做好防疫措施，市府與台南各家業者也會致力於打造讓大家都能玩得開心與安心的觀光首選城市。

適逢史上最長暑假，因台南64天持續+0，國內疫情也持續降溫，且前兩天為開學前最後一個週末，台南各景區湧現疫情調降二級警戒以來最大的遊客人潮。根據市府觀旅局統計，週末台南城區國華海安商圈共計逾8萬人、安平老街計有3萬人，孔廟園區及郊區的關子嶺皆有近2萬人。此外，週末兩日頑皮世界共計有近5千人入園，虎頭埤風景區共計近3千人入園、葫蘆埤舉辦水域遊憩體驗及童趣節也吸引近4千人入場、德元埤荷蘭村也有近1千5百人入場，各景區旅遊人數皆創5月以來的新高。

在旅宿方面，雖非連續假期期間，台南旅館與民宿的平均住宿率在週六仍來到8成以上，顯示遊客對台南安心旅遊環境的支持與肯定，台南各觀光產業已持續活絡起來。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，台南致力於防疫與旅遊並重，觀旅局已逐步規劃下半年各式活動，如關子嶺溫泉美食節、夏日音樂節、七股海鮮節、城市音樂節及森山市集等大家熟悉喜愛的活動都會再次與民眾相見。而這次「2021臺南市水域遊憩體驗活動」也在「官田區葫蘆埤自然公園」拉開序曲，上週末錯過沒有關係，9月4日、5日依舊在葫蘆埤有精彩的活動，民眾可以隨時關注台南旅遊網 ( https://www.twtainan.net/ )上公布即時人流資訊，避免人潮擁擠，也要再次提醒大家，落實防疫才能持續安心遊台南。

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