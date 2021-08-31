　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣護照全球31名111國免簽　黑市盯上一本138萬起跳

記者黃翊婷／綜合報導

2021年第3季全球護照排名台灣拿下第31名，然而，台灣護照享有全球111國免簽，卻也成為人蛇集團眼中的「好貨」，在黑市行情價最少5萬美金（約新台幣138萬元）起跳。此外，新北地檢署本月28日逮到以李姓男子為首的詐騙集團，該集團至少詐得380本護照，若全數流出，後果不堪設想。

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

▲新版晶片護照。（圖／記者李毓康攝）

「出國旅遊打工底薪6萬↑」　8年級人蛇集團詐380本護照

移民署國境事務大隊近2年來分別接獲來自英國、加拿大與美國移民執法機關情資，在歐亞各國機場查獲多起大陸人士持用變造中華民國護照偷渡案件，國境事務大隊查獲以李姓男子為首的變造護照集團，涉嫌在網路或臉書以「出國旅遊打工、基本底薪6萬元起跳」等好康誘騙不知情人士交出護照，事後才知遭詐騙，移民署與警方查出該集團涉嫌詐騙至少380本護照，主嫌李男已遭新北地檢署檢察官複訊後聲押獲准，目前正向上追查幕後集團人士到案。

國際事務大隊指出，還是八年級的主嫌李姓男子，嫌涉自2018年起分別在臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等訊息，吸引缺錢國人上當。

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照集團，八年級主嫌李姓男子被移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照的不法集團。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

利用包括「前往韓國幫人攜帶古董返臺賺傭金」、「幫忙攜帶黃金前往日本賺差價」、「前往澳洲成功辦理貸款可分得新臺幣5萬元至10萬元」等各種名目誘騙不知情人士，再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓夢想發橫財民眾自動交出護照，受害人懷抱發財夢依約在出國當日來到機場等候，空等一場後才大夢初醒，發現是場騙局，但護照也遭詐騙。

國境事務大隊會同新北市警局刑大循線查獲李姓男子到案，偵訊後已移送新北市地檢署，經檢察官複訊後向新北地院聲押獲准。

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照集團，主嫌李姓男子以小廣告在臉書或網路上張貼廣告誘騙缺錢人士上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲網路上騙取護照的PO文。

2021年最新護照排名出爐！　台灣上升1名排第31

至於台灣護照到底有多好用，Henley & Partners公司根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，定期公布「亨利護照指數」（Henley Passport Index），2021年第3季冠軍由日本拿下，第2名為享有192國免簽的新加坡，第3名由191國免簽的南韓及德國並列，第4名則是190國免簽的義大利、芬蘭、西班牙及盧森堡，第5名為189國免簽的丹麥及奧地利。

而台灣較前一份報告的32名微幅上升，此次來到第31名，在全球111國享有免簽（根據外交部2021年8月30日更新資料統計）。中國則排第72名，擁有78個免簽國。

報告中提醒，由於各國因新冠疫情祭出的旅遊限制可能未被計入，排名中的免簽國數量不一定與目前狀況相符。

▲▼行政院新版護照記者會,新舊護照對照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲舊版（左）、新版（右）護照封面比較。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣護照全球111國享免簽　黑市喊價5萬美金起跳

人蛇集團勾結台灣民眾購買並變造護照的案件近年來層出不窮，2018年間就有中國變造集團將改造過的台灣護照賣給中國人，讓他們偷渡到歐洲國家，當時便傳出，台灣護照在黑市的行情價為5萬至10萬美金，換算成新台幣為138萬元至277萬元。

此外，台灣護照在去年9月公布新版封面，卻還是屢屢傳出國人遺失護照案件。據統計，國人平均一年遺失的護照多達2萬件，其中大約有四分之一是在國外弄丟的。

今年8月28日破獲大宗詐騙護照案，國境事務大隊強調，人蛇集團看中中華民國護照的優勢，大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者，籲請國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險誤觸法令，戕害中華民國護照在國際間的公信力。

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機　首批BNT明可望到貨
蕾菈打高端揭2副作用：不要跟我吵這個！　隔24小時親曝近況
醫從1點大膽斷言　「alpha疫情在台灣可說已經結束了」
輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫
F16降落衝出跑道「插進土裡」　空軍回應了
「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！
營區變淫區！海軍軍官偷吃女士官總盤點　鹹濕對話曝光
快來查！大學指考今放榜　查詢網址在這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣護照全球31名111國免簽　黑市盯上一本138萬起跳

賓士疾速逆襲警車2人傷影曝　車頭全毀保桿掀皮！高雄酒駕男慘了

機車離奇發不動！「新北揹一大包老闆」現身幫忙　熱心真相曝

國軍不倫！已婚輔仔偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

成功嶺替代役爆長官性騷　2役男遭摸腿自述書揭「黑暗面」

YouTube直播「監聽救護無線電」　工程師被逮

臉書嗆「長得像黃安」　法院認證公然侮辱判賠6000

遺憾！　新北小六男童「開學前一天」墜樓亡

快訊／高雄深夜火警！消防局出動18車38人　搶救出2女

快訊／烈焰填滿整間房！　彰化員林「住宅大火」警消灌救中

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

《刻在》又被抓包「更像2015年這首」！　創作人駁斥抄襲…親揭歌曲完成時間點

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

台灣護照全球31名111國免簽　黑市盯上一本138萬起跳

賓士疾速逆襲警車2人傷影曝　車頭全毀保桿掀皮！高雄酒駕男慘了

機車離奇發不動！「新北揹一大包老闆」現身幫忙　熱心真相曝

國軍不倫！已婚輔仔偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

成功嶺替代役爆長官性騷　2役男遭摸腿自述書揭「黑暗面」

YouTube直播「監聽救護無線電」　工程師被逮

臉書嗆「長得像黃安」　法院認證公然侮辱判賠6000

遺憾！　新北小六男童「開學前一天」墜樓亡

快訊／高雄深夜火警！消防局出動18車38人　搶救出2女

快訊／烈焰填滿整間房！　彰化員林「住宅大火」警消灌救中

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機　首批BNT明可望到貨

360度賞無敵海景、夕陽「北部3處新亮點」！夜間還有浪漫光雕

家長注意！學生打BNT有這3症狀　前台大醫：可能要急診

=大谷翔平1日不會先發登板　梅登說明原因

柯林頓性醜聞改編影集！　當年實習生變製作人曝20年痛苦經歷

瘋電影／強運燒肉饌　食物有神批評改變美食運

蕾菈打高端揭「2副作用」：不要跟我吵這個！　隔24小時親曝近況

投資全世界股債　奶爸靠3檔ETF資產翻倍賺

台灣護照全球31名111國免簽　黑市盯上一本138萬起跳

北海道湯咖哩+東京天丼　台南三丼OUTLET再4家餐飲品牌曝光

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

社會熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

快訊／高雄深夜火警！搶救出2女

高中情侶自撞電桿　1死1重傷

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

烈焰填滿整間房！　彰化員林住宅大火警消灌救中

一銀盜領8300萬首腦　人民血汗錢送他遣返回國

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

臉書嗆「長得像黃安」　法院認證侮辱判賠6000

重機「自強隧道」鑽縫　牽車女被撞

更多熱門

相關新聞

移民署升級免費租借筆電服務　新住民享受數位便利好生活

移民署升級免費租借筆電服務　新住民享受數位便利好生活

國內疫情趨緩，為協助新住民適應在台生活，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站近期前往轄內多處新住民服務協會，推廣移民署「新住民免費租借筆電或平板服務」及「新住民數位資訊e網」等便民服務措施，讓新住民在疫情期間也能在家輕鬆學習，享受便利的數位生活。

「出國旅遊打工底薪6萬↑」　8年級人蛇詐380本護照

「出國旅遊打工底薪6萬↑」　8年級人蛇詐380本護照

移民署追非洲豬瘟肉　2天查全台437處小吃攤

移民署追非洲豬瘟肉　2天查全台437處小吃攤

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

防杜非洲豬瘟流竄　移民署雲林隊總查訪店家

防杜非洲豬瘟流竄　移民署雲林隊總查訪店家

關鍵字：

護照移民署新北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

王光輝肝癌病逝！沉默殺手「5大症狀」曝光

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

成人奶媽「暗黑哺乳」！陸官媒氣炸

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

更多

最夯影音

更多
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面