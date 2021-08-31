台灣護照全球31名111國免簽　黑市盯上一本138萬起跳

記者黃翊婷／綜合報導

2021年第3季全球護照排名台灣拿下第31名，然而，台灣護照享有全球111國免簽，卻也成為人蛇集團眼中的「好貨」，在黑市行情價最少5萬美金（約新台幣138萬元）起跳。此外，新北地檢署本月28日逮到以李姓男子為首的詐騙集團，該集團至少詐得380本護照，若全數流出，後果不堪設想。

▲新版晶片護照。（圖／記者李毓康攝）

「出國旅遊打工底薪6萬↑」 8年級人蛇集團詐380本護照

移民署國境事務大隊近2年來分別接獲來自英國、加拿大與美國移民執法機關情資，在歐亞各國機場查獲多起大陸人士持用變造中華民國護照偷渡案件，國境事務大隊查獲以李姓男子為首的變造護照集團，涉嫌在網路或臉書以「出國旅遊打工、基本底薪6萬元起跳」等好康誘騙不知情人士交出護照，事後才知遭詐騙，移民署與警方查出該集團涉嫌詐騙至少380本護照，主嫌李男已遭新北地檢署檢察官複訊後聲押獲准，目前正向上追查幕後集團人士到案。

國際事務大隊指出，還是八年級的主嫌李姓男子，嫌涉自2018年起分別在臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等訊息，吸引缺錢國人上當。

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照的不法集團。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

利用包括「前往韓國幫人攜帶古董返臺賺傭金」、「幫忙攜帶黃金前往日本賺差價」、「前往澳洲成功辦理貸款可分得新臺幣5萬元至10萬元」等各種名目誘騙不知情人士，再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓夢想發橫財民眾自動交出護照，受害人懷抱發財夢依約在出國當日來到機場等候，空等一場後才大夢初醒，發現是場騙局，但護照也遭詐騙。

國境事務大隊會同新北市警局刑大循線查獲李姓男子到案，偵訊後已移送新北市地檢署，經檢察官複訊後向新北地院聲押獲准。

▲網路上騙取護照的PO文。

2021年最新護照排名出爐！ 台灣上升1名排第31

至於台灣護照到底有多好用，Henley & Partners公司根據國際航空運輸協會（IATA）獨家數據，定期公布「亨利護照指數」（Henley Passport Index），2021年第3季冠軍由日本拿下，第2名為享有192國免簽的新加坡，第3名由191國免簽的南韓及德國並列，第4名則是190國免簽的義大利、芬蘭、西班牙及盧森堡，第5名為189國免簽的丹麥及奧地利。

而台灣較前一份報告的32名微幅上升，此次來到第31名，在全球111國享有免簽（根據外交部2021年8月30日更新資料統計）。中國則排第72名，擁有78個免簽國。

報告中提醒，由於各國因新冠疫情祭出的旅遊限制可能未被計入，排名中的免簽國數量不一定與目前狀況相符。

▲舊版（左）、新版（右）護照封面比較。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣護照全球111國享免簽 黑市喊價5萬美金起跳

人蛇集團勾結台灣民眾購買並變造護照的案件近年來層出不窮，2018年間就有中國變造集團將改造過的台灣護照賣給中國人，讓他們偷渡到歐洲國家，當時便傳出，台灣護照在黑市的行情價為5萬至10萬美金，換算成新台幣為138萬元至277萬元。

此外，台灣護照在去年9月公布新版封面，卻還是屢屢傳出國人遺失護照案件。據統計，國人平均一年遺失的護照多達2萬件，其中大約有四分之一是在國外弄丟的。

今年8月28日破獲大宗詐騙護照案，國境事務大隊強調，人蛇集團看中中華民國護照的優勢，大量蒐購護照後加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者，籲請國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險誤觸法令，戕害中華民國護照在國際間的公信力。