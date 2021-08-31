金正恩喊話青年「自願犧牲」！聯合國爆料：北韓強迫未成年孤兒挖礦

▲聯合國人權機構痛批，北韓動員未成年孤兒、有前科者前往礦場勞動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）針對青年階層加強思想管控，嚴格禁止其接觸來自南韓的影劇、音樂，最高領導人金正恩更在青年節向青壯年族群喊話，強調「犧牲奉獻精神」，鼓勵曾犯下前科的青年前往礦場勞動。不過，聯合國卻在官網上痛批平壤當局作為，稱其中被派往礦場的勞動人口包含未成年的孤兒。

根據《韓聯社》報導，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）於今（31）日在官網上表示，北韓人權特別報告專員昆塔納（Tomas Ojea Quintana）、教育實況報告專員、現代版奴隸制度實況報告專員等曾在今年6月29日寄給北韓的一分信函表示，已接獲北韓當局動員未滿18歲孤兒進行具危險性勞動的情報。

聯合國人權報告專員引述北韓官媒《朝中社》今年5月27日的報導，該則報導提到，「從東海學院、西海學院畢業的院生們在實現祖國富強的道路上奉獻青春，其中東海學院80多名院生選擇自願前往江原道的礦場與農村，西海學院20多名院生自願前往順川地圈青年礦場聯合事業所，50多名院生自願前往肅川郡、文德郡的農場。

東海學院、西海學院為北韓養育孤兒的教育機構。

▲▼8月28日為北韓的青年節。（圖／達志影像）

聯合國人權專員對此提出譴責，「雖然（北韓官媒）在報導中提到，是孤兒們選擇自願前往礦場與農村的。不過有情報顯示，北韓當局常以向最高指導者或祖國展現忠貞的名義，強迫孤兒或流浪街頭的兒童前往國家建設現場或礦場進行勞動。」

聯合國人權專員痛批，北韓當局動員中等教育機構的學生前往國家勞動現場已是常態，「讓未滿18歲的兒童前往礦場等危險環境工作，根本是最糟糕的兒童勞動，且已經屬於違反國際法的現代版奴隸制度！」

北韓高中畢業生的平均年齡為17歲，對此聯合國人權機構雖然在報告中分析，被動員至礦場勞動的孤兒可能未滿17歲，不過也坦承孤兒的具體年齡無法正確釐清。

《韓聯社》分析，由於北韓當局認定，一旦在機構內的孤兒修習完高中教育課程、畢業，即邁入成年階段，因此對於聯合國人權機構在報告中的指控，恐怕難以接受。

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