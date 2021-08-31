56歲變態「性侵殺人」無悔意！怒踹麥克風砸中記者頭：恨沒殺更多人

▲56歲姜嫌弄壞電子腳鐐，殺害2名熟識的女性。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓現年56歲的姜姓男子有多達14項的性犯罪前科，今年5月假釋出獄後需依規定配戴5年電子腳鐐，沒想到他8月27日卻破壞電子腳鐐，將之丟棄在地鐵站附近，前後更殺害2名熟識女性，棄屍於住處與轎車，最後前往警局自首、全盤托出。姜男今（31）日受訪時憤怒表示，「我後悔沒能殺死更多人！」

根據《韓聯社》報導，警方在姜男的住處與座車上發現2名中年婦女的屍體後，緊急將之逮捕，姜男31日上午步出首爾松坡警察署，準備搭車前往首爾東部地方法院接受羈押前審訊，當媒體大陣仗包圍採訪詢問殺人動機時，他頭戴灰色棒球帽、黑色口罩、身穿黑衣，表情相當不悅。

當現場記者問道「你是因為金錢上的糾紛才犯案嗎」，姜男憤怒地搶走記者的麥克風往地板扔擲，他搭乘護送車輛時還向現場媒體嗆聲，「就是因為你們這些記者都胡亂報導，人們需要了解事實真相！」

姜姓男子上午10時5分到達東部地方法院後，現場媒體繼續追問犯案動機，此時他甚至用左腳踹媒體用來播送新聞的麥克風，被踢飛的麥克風當場擊中一名記者的額頭。

姜男上午11時21分結束審訊後步出法庭，當現場記者問道「有什麼話想對被害者說的嗎」，他竟毫無表現出懺悔的態度回答，「我恨我沒能殺死更多人！這個社會太XX（韓語髒話），我才會殺人啊。我幹嘛要反省？」

▲姜男破壞電子腳鐐，前後殺害2名熟識的女性。（圖／CFP）

據悉，姜男曾有14項性暴力犯罪相關前科，今年5月從天安監獄（천안교도소）假釋出獄。姜男的獄友A某向《韓聯社》透露，姜男雖然身材瘦弱、腕力不大，不過在獄中的性格非常卻固執，只要發現旁人不遵照自己的意思，就會開始耍脾氣，不僅難以與其他獄友共處，甚至就連囚房房長的指令也可置之不理。

A某爆料，姜男曾經自述只要在獄中服刑時，就會獨自研讀法律書籍，這使得每次在服刑生活中出現問題時，他都會以自己的法律常識威脅獄警，甚至對獄警提起賠償訴訟，拿到這些賠償款項後在獄中過上較好的生活。

另外，姜男假釋出獄後，曾於6月前往首爾東部保護觀察所，以自己不諳社會生活為由，要求南韓法務部能解除自己的「外出限制」。

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