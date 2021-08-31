　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：日本莫德納「受汙染」問題擴大　沖繩群馬隔天秒恢復施打

▲▼日本疫苗接種,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本發生疫苗汙染問題，《路透》報導指出，隨著各區停打顯示汙染問題再次擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本傳出多起莫德納疫苗瓶內出現異物等汙染情況，造成2名30多歲男性接種後死亡，緊急暫停使用3批次共163萬劑之後，沖繩縣與群馬縣都出現黑色微小異物，又立即暫停施打，顯示日本莫德納疫苗汙染問題的擴大。然而，厚生勞動省30日在記者會上表示，沖繩與群馬可以恢復使用同批次的疫苗。

根據路透社報導，莫德納（Moderna）海外供貨延遲之際，日本境內爆發由Delta變異株引起的嚴重新冠疫情，8月還曾突破單日確診2.5萬人次大關。日本28日報告2名30多歲男性接種混入金屬片的疫苗後死亡，因此緊急停打被送往863個接種站的163萬劑莫德納疫苗，儘管政府提出死因仍在調查中，沒有發現任何安全性或有效性問題，停打只是一種預防措施等說詞，汙染再次擴大。

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲日本在東京奧運結束後新冠疫情仍然嚴峻。（圖／路透）

最新的疫苗汙染報告來自於東京附近的群馬縣與南部的沖繩縣，當局29日宣布兩地皆暫停注射疫苗。群馬縣使用的一個莫德納疫苗瓶中出現微小黑色物質，而在沖繩，有幾支已裝填疫苗液的注射器與疫苗瓶中發現黑色物質，另一個注射器中則有粉色半透明異物。厚勞省稱，這是由於針頭傾斜插入造成的瓶口橡膠塞脫落碎片，粉色異物則因體積較大，無法通過針頭，注射器生產商將進一步調查。

厚勞省與莫德納疫苗在日本的分銷代理商「武田藥品」表示，沖繩與群馬的疫苗事件並無安全性的問題，沒有必要在全國範圍停打。30日晚些時候舉辦的記者會中，當局宣布只要經過確認不含異物，群馬縣和沖繩縣可以恢復使用這些問題批次的疫苗。

然而，針對混入金屬片的爭議，莫德納公司與負責美國以外市場銷售的西班牙製藥公司Rovi當時聲明指出，受汙染的原因可能是出在某條生產線上。Rovi於29日再度發聲表示，正在與莫德納、武田與衛生當局協調進行調查，武田31日也稱調查仍在進行中，但根據路透社報導，Rovi公司的股價周一收盤時已下跌13.5％。NTT東京醫療中心的澳洲籍醫師Nicholas Rennick表示，汙染是嚴重問題需要查明，但著眼於疫情大局，必須繼續採取接種措施。

►日本又1批莫德納疫苗有異物！　調查曝：針頭導致「橡膠碎片」掉落
►日男打「混異物」莫德納疫苗亡！　老父自責泣訴：是我勸他去打的
►莫德納混入不明金屬片！日政府證實：2年輕男接種「汙染疫苗」死亡

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
LIVE／明開學！新北今+2　侯友宜最新說明
快訊／台南「3歲女童全身傷」送醫亡！　父喊：只有輕輕打
「台北列本土、高雄境外」遭疑雙標　指揮中心曝原因
191公分歌王在觀光景點「沒人認出」　網傻眼：路人知道錯過誰
9月份「6大新制」一次看！　五倍券開放預約
獨／BNT來台「復必泰」三字交涉過程曝　復星醫藥揭商標秘密
第二類27萬人「僅330人打高端」　她酸：台灣價值好低
首批「90多萬劑BNT」明到貨？陳時中鬆口了
BNT優先給「這2類學生」施打　陳時中曝到貨量
首例機師突破性感染「匡列26接觸者」　採檢結果出爐
快訊／BNT規劃出爐！優先給「這類人」預約
快訊／第七輪AZ疫苗加開！　23歲以上9／3開放預約
快訊／今增3例本土「全都在這兩市」
快訊／新增3本土、1境外　另有1死
LIVE／200萬BNT明抵台！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

56歲變態「性侵殺人」無悔意！怒踹麥克風砸中記者頭：恨沒殺更多人

苦等美國撤離！塔利班秒衝機庫「研究美軍戰機」　步槍軍裝全拿光

打疫苗消失1個月？金正恩最新露面　萬人列隊「情緒激動被逼哭」

新加坡首富大洗牌！「蝦皮」母公司李小冬僅43歲　曾窮到當租屋族

路透：日本莫德納「受汙染」問題擴大　沖繩群馬隔天秒恢復施打

研究：莫德納疫苗「抗體」是輝瑞2倍多！　2關鍵因素曝光

沖繩發現「輝瑞疫苗」也混入不明異物！　疑橡膠蓋碎片

塔利班爽佔空城「舉槍大合照」　嗆美國失敗：給其他入侵者的教訓

美國結束20年阿富汗戰爭　拜登將發表全國談話

日本驗出首例Delta「再變種」！確診者無出國史...憂傳染力變更強

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

56歲變態「性侵殺人」無悔意！怒踹麥克風砸中記者頭：恨沒殺更多人

苦等美國撤離！塔利班秒衝機庫「研究美軍戰機」　步槍軍裝全拿光

打疫苗消失1個月？金正恩最新露面　萬人列隊「情緒激動被逼哭」

新加坡首富大洗牌！「蝦皮」母公司李小冬僅43歲　曾窮到當租屋族

路透：日本莫德納「受汙染」問題擴大　沖繩群馬隔天秒恢復施打

研究：莫德納疫苗「抗體」是輝瑞2倍多！　2關鍵因素曝光

沖繩發現「輝瑞疫苗」也混入不明異物！　疑橡膠蓋碎片

塔利班爽佔空城「舉槍大合照」　嗆美國失敗：給其他入侵者的教訓

美國結束20年阿富汗戰爭　拜登將發表全國談話

日本驗出首例Delta「再變種」！確診者無出國史...憂傳染力變更強

來自日本50年老字號！台中人氣迴轉壽司　炙燒焦糖飄迷人鹹甜香

AZ+BNT何時開放混打？　陳時中曝「考慮關鍵」

復合周興哲2.5個月！　趙岱新羞認「有可能閃婚」

為何在《機智醫生2》出現？羅PD驚人過去曝光　他是「演技社」出身

快訊／台南「3歲女童全身瘀傷」送醫亡！父喊：只有輕輕打過

美駐聯合國前大使：失去台灣，就失去太平洋安全保障

財政部大推五倍券綁台灣Pay！砸4.5億「優惠一波波推」

幾時開放「AZ混打BNT」？陳時中曝決定關鍵

退休警騎哈雷山中「顧路」　警往返15公里買油助脫困

AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

塔利班衝進攝影棚舉槍包圍主播

4款疫苗效力大對比！最強品牌曝光

30年堅持簽「同組號碼」男爽中5億頭獎

正妹打莫德納3周後頭髮掉光！堅持接種第2劑

一家10口等撤離　遭美軍誤傷炸死

辣媽撿垃圾月入11萬　好賺到放棄正職

拜登打瞌睡瘋傳　以媒：這群仇家最愛傳

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

最後一班軍機飛離！　美完成阿富汗全面撤軍

拜登悼念殉職美軍「1動作」被罵爆

弄蛇人遭劇毒蛇吻亡！　全過程影片曝光

疫苗難擋！　南非「超級變種病毒C.1.2」擴散7國

美國猛男警官神似巨石強森　1張照爆紅

害死陸戰隊兒　母：拜登失智垃圾

更多熱門

相關新聞

沖繩發現輝瑞疫苗也混入不明異物！　疑橡膠蓋碎片

沖繩發現輝瑞疫苗也混入不明異物！　疑橡膠蓋碎片

日本先前發現莫德納疫苗瓶內混入異物後，沖繩縣昨天也在輝瑞疫苗內發現異物，目前沒有接種民眾身體不適。輝瑞的日本公司指出，這些異物幾乎都是針頭把橡膠瓶蓋戳下來的碎片。

即／台中102人打疫苗離世　12人打高端不適

即／台中102人打疫苗離世　12人打高端不適

LIVE／AZ下午來「BNT明天抵台」　陳時中最新說明

LIVE／AZ下午來「BNT明天抵台」　陳時中最新說明

日本驗出首例Delta「再變種」！

日本驗出首例Delta「再變種」！

減肥減太兇？金正恩最新「憔悴暴瘦照」曝光

減肥減太兇？金正恩最新「憔悴暴瘦照」曝光

關鍵字：

日本沖繩群馬莫德納Moderna疫苗汙染異物疫苗日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面