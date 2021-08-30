桃園青年局防疫三雲計畫　青年線上創意能量大爆發

▲市長鄭文燦與中大壢中魔術社驚喜演出。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

校園青年即將開學了，在為期兩個月的防疫措施下，桃園市政府青年局推出「防疫三雲(雲課堂、雲社團、雲志工)計畫」，共集結超過60個社團發表近100件作品，1,000名青年志工加入完成超過1,500件線上服務，及提供了66堂線上職涯及才藝課程、累積近10萬次觀看，新型態的雲端線上活動，看到青年們創意，使青年們度過了特別的暑假。

青年局表示，「雲社團」針對受疫情衝擊的校園社團青年們，設計了一系列的線上活動，每周針對不同類型社團設計主題周，如魔術周、動漫周、嘻哈周、吉他周、熱音周、康輔周、戲劇周等，並規劃線上社團主題課程如邀請獨立樂團貝克小姐主唱－筱卿與熱音社同學分享舞台表演經驗。

為了進一步滿足社團公開成果展演的需求，青年局於8月22日辦理「雲社團時代－線上成果發表會」，提供舞台讓社團青年盡情展演，同時也邀請市長鄭文燦與中大壢中魔術社驚喜演出，並鼓勵同學在防疫期間仍要保持對世界的熱情。

「雲志工」鼓勵青年在疫情之下，以多元的方式進行服務行動，除了日常運用自身網路社群影響力推廣動物保護、環境保護、弱勢關懷、性別平等、健康防疫、SDGs等公益理念，展現青年志工的服務行動多元無界。「雲課堂」則提供線上職涯及才藝課程，透過專業老師的帶領，讓青年對產業有更多的了解，並學習更多才藝技能，為青年增進軟實力實用，暑期充實自我不間斷。

▲雲課堂課程。（圖／青年局提供）

參與多項「雲社團」活動的北科附工魔術社社長劉其恩表示：「今年暑假因為疫情的關係，社團活動全部取消所以覺得很失落，但從魔術社主題周開始，不僅有線上成發的機會，還請到專業魔術老師傳授魔術表演經驗，雲社團時代更讓我登上舞台進行直播演出，都是以往我參加社團活動不會有的機會，在青年局的幫助之下，反而讓我有更多不一樣的體驗。

參與「雲志工」行動的大園國際高中李帟萱同學於疫苗施打期間，協助長輩預約疫苗並拍攝影片上傳，她表示：「透過網路在線上服務他人做公益，很有意義。」

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