「疫情的挑戰與機會」疾課行動上線　分享心得抽Switch Lite

▲桃園「疾課行動線上講堂」召募1,000名青年，探討與省思疫情帶來的挑戰與機會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情爆發以來，防疫成為全球關注議題。桃園市政府青年局推出「疾課行動線上講堂」，以全球疫情下的公民思辨為主軸，開設六大主題、14堂系列免費課程，首波線上講堂9日起開放報名，召募1,000名青年探討與省思疫情帶來的挑戰與機會。

青年局指出，六大主題分別為「教育新型態-無國界新教育」、「網路社交-人與人線上的連結」、「私權與公權-天秤的兩端」、「鎖國與封城-防疫經驗談」、「國際合作-後疫情的永續發展」、「疫情的社會事與心理事」等，結合全球趨勢與日常生活的14堂課程，自7月17日起至7月30日連續兩週的每日晚間，於視訊會議平台開設各一小時的線上互動講堂，由跨國界、跨領域的講師群分享自身經驗與觀點，激發青年進行多元角度的探討與省思。



「疾課行動線上講堂」師資群陣容堅強，包括前知名美商高階經理人布姐Brenda、台灣數位外交協會理事長郭家佑、高中公民教科書作者周維毅、把優格當精品賣實踐1%綠色改變的馬修嚴選執行長王世煌、以《做工的人》感動大眾關懷勞工議題的知名作家林立青，其中更有兩場採全英文授課。開放1,000位青年報名，課後分享心得感言還能抽Switch Lite、7-11商品券、Line Store點數卡等專屬好禮，把握宅在家也能長知識的良機，別讓暑假成了學習空窗期。

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