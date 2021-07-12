全國首創！桃園青年局「地方創生見習學院」　100個職缺等你來

▲大溪區雙口呂文化廚房辦理客家文化廚藝課程。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

畢業了，想進入職場工作卻遇到百年大疫，致找工作難上加難！為了協助應屆畢業生及社會新鮮人穩定經濟生活，桃園市政府青年務局創全國之先，推動「桃園地方創生見習學院」，即日起陸續提供多元類型工作機會，輔導青年朋友運用所學專業進入地方創生場域見習，實際參與地方工作型態與產業。

▲中壢區印尼坤甸將新住民家鄉味帶來台灣。（圖／青年局提供）

市府青年局12日指出，今年在教育部青年發展署的支持下，為了讓更多潛力青年認識地方創生，青年局與青年團隊合作開設100個計時工作機會，讓18-35歲的熱血青年見習體驗、參與工作並賺取工資。

▲觀音區伯公下在地文化發展協會方口獅彩繪。（圖／青年局提供）

「桃園地方創生見習學院」每位見習生每月最多可上工80小時，最長補助960個小時，每月薪資最高可領取1萬2,800元，若工作性質涉及染疫高風險，再加發每月最高2,000元的防疫津貼，100個見習職缺將視疫情條件及工作內容分階段釋出。

▲復興區飛鼠不可部落。（圖／青年局提供）

第一階段將以可透過電腦完成且辦公地點不受限制的工作為主，後續階段則將配合三級警戒解除或疫情趨緩後陸續上架開放，工作面向涉及議題非常多元，包括農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等，工作內容亦有設計、行銷、企劃、烹飪、導覽、編輯等豐富選擇，期待應屆畢業生或想瞭解嘗試地方創生工作的青年朋友勇於嘗試。

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