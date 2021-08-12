桃園「疾課行動」線上講堂　全球1700青年省思疫情下的挑戰

▲桃園「疾課行動」線上講堂，匯集全球1,700名青年省思疫情下的挑戰。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年的8月12日為國際青年日，桃園市重視青年議題，由市府青年局舉辦「疾課行動線上講堂」，以全球疫情下的公民思辨為主軸，開設6大議題、14堂系列免費課程，共有來自全台18縣市、5個不同國家，超過1,700位青年在線上齊聚，由跨國界、跨領域的講師群分享自身經驗與觀點，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會，響應國際青年日。

全勤不缺席的鍾婉玲學員表示：「14堂課的洗禮讓我收穫滿滿，鼓勵自己能更勇敢嘗試新事物，開啟對不同議題的思辨。」鄒新猷同學也說：「一系列課程讓我吸收到各領域的菁華，對於未來有了新的學習方向及職涯規劃，感謝青年局為青年朋友設計如此優質的線上講堂。」

擔任網路社交議題講師的台灣數位外交協會郭家佑理事長，在講堂中提到：「外交最重要的就是信任感，運用數位工具和社群媒體倡議我們的觀點，就能幫助台灣成為世界的好朋友。」現居荷蘭的排灣族青年Jessica，也分享對防疫與人權議題的觀察：「當遇到文化或族群的不平等對待時，需要的是溫柔而堅定地表達想法，藉由溝通就有機會讓外國朋友站在我們的角度思考。」而由印度知名部落客Anjali和「台灣女婿」吳鳳主講的全英文課程，則帶領學員從國外防疫經驗及外國人在台灣生活的視角出發，觸發青年獨立思考與多元思辨疫情下的全球脈動。

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