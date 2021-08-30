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快訊／高雄深夜火警！消防局出動18車38人　搶救出2女

▲▼高雄深夜火警，消防局出動18車38人　搶救出2女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄深夜火警，消防局出動救出2女。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區大豐二路30日23時7分火警，消防局出動18車38人，現場為一棟4樓透天建築物，2樓房間有雜物燃燒，23時20分火勢撲滅，消防隊於4樓救出2名民眾(女43歲；女63歲)均未受傷，未送醫。

事發當時，警消到場發現，2樓房間有濃煙起火，3樓住戶與4樓住戶在家發現濃煙及時逃生，2樓房間起火時，租戶不在家，消防隊將火勢撲滅後，初步了解為雜物自然，原因待鑑定，無人傷亡。

▲▼高雄深夜火警，消防局出動18車38人　搶救出2女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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