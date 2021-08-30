快訊／高雄深夜火警！消防局出動18車38人　搶救出2女

高雄市小港區學府路30日晚間發生一名男子坐在5樓的頂樓圍牆，雙腳騰空十分危險，消防隊獲報之後趕緊調來雲梯車以及氣墊準備救援，還好消防局高桂分隊小隊長張永亮趁他不注意的時候，從他的後方環抱化解這場危險，只是為何這名男子會在頂樓圍牆，男子不發一語，警方接手後續。