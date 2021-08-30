快訊／高雄男雙腳騰空！低頭恍神坐5F牆無反應　小隊長從後面急抱

▲高雄市小港發生一名男子坐在頂樓圍牆，最後順利被帶下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區學府路30日晚間發生一名男子坐在5樓的頂樓圍牆，雙腳騰空十分危險，消防隊獲報之後趕緊調來雲梯車以及氣墊準備救援，還好消防局高桂分隊小隊長張永亮趁他不注意的時候，從他的後方環抱化解這場危險，只是為何這名男子會在頂樓圍牆，男子不發一語，警方接手後續。

案件發生在30日晚間7點34分左右，民眾打電話通報消防隊表示有一名男子就坐在5樓民宅的頂樓圍牆，雙腳騰空，這個舉動非常危險。消防隊趕抵現場之後，發現一名年約二十多歲的男子，坐在圍牆，小隊長張永亮從後面喊他，男子都沒有回應。

▲消防隊鋪好氣墊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後消防隊通知其他分隊支援，在底下鋪氣墊，同時雲梯車升梯，就怕有意外狀況發生，還好張永亮在呼喊他的時候，男子沒有反應，只是低頭疑似恍神，張永亮跟隊員立刻衝上前去，從後方將他環抱救了下來。面對詢問，男子也沒有多說，隨後被送往醫院。

據了解男子所在的5樓住宅，是出租套房，管理員表示並不認識男子，他也不是住戶，而他透過什麼方式來到頂樓，究竟為何又坐在圍牆，詳細原因員警還在了解當中。

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