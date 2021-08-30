南韓10月跟進開打「第3劑」！　同步開放12至17歲學生與孕婦接種

▲南韓宣布，第4季將開始為孕婦及12至17歲族群接種新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

南韓預防接種專門委員會25日曾建議，將孕婦與未滿17歲的學生納入新冠疫苗接種對象，而新冠病毒接種應對促進團30日宣布，今年第4季將開放孕婦與12到17歲族群接種疫苗，同時也會開放完成接種滿6個月的民眾接種第3劑追加疫苗，以慢性病患者、高齡者與醫療人員等族群優先施打。

根據韓聯社報導，南韓新冠病毒預防接種應對促進團30日表示，孕婦是染疫的高危險族群，且截至目前，接種疫苗的安全性無虞，WHO與英、美等大國也在鼓勵接種疫苗。另外，針對兒童與青少年，最近食藥安全處將輝瑞疫苗使用年齡擴大許可至12歲以上，WHO與美國、日本等國家也確認接種後的效果與安全性，因此將在第4季度開放27萬名孕婦與276萬名12至17歲的人口接種。

報導指出，南韓疾病管理廳長、促進團團長鄭銀敬表示，考慮到接種後經過一定時間抗體效價降低、突破性感染增加與Delta變種病毒流行等因素，在基本接種結束後的6個月可實施第3劑疫苗追加接種，而免疫低下等特殊族群則建議在滿6個月之前即可優先施打，目前促進團正在依據委員會建議制定第3劑接種計畫，預計於9月中旬公布，並於今年第4季度開放接種。

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