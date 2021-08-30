首例機師突破性染疫！24接觸者採檢陰性　2人等待結果

▲桃園市長鄭文燦30日在市府防疫專案會議上指出，根據中央公布，有機師出現突破性感染，其中26名接觸者採檢中，24人陰性，另2人今天完成採檢，報告還未出來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日在市府防疫專案會議上表示，根據中央流行疫情指揮中心日前公布，有機師出現突破性感染，其中26名接觸者中24人採檢為陰性，另2人採檢後還在等待結果；疫情目前正在收斂，境外移入個案不少，入境管制應提高標準，國境守護要列為最優先。

鄭文燦指出，根據疫情指揮中心28日公布內容，國內首度出現機師突破性感染這名突破性感染機師為案16066，已完成接種2劑AZ疫苗，且接種已滿14天以上，已請市府衛生局針對入境以及跨縣市個案，若有足跡要調查並進行清消，如有接觸者要做匡列與隔離，最近零星個案雖然較少，但絕對不能鬆懈。

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▲桃園市長鄭文燦30日在市府防疫專案會議上指出，根據中央公布，有機師出現突破性感染，絕對不能鬆懈。圖為桃園機場第二航廈。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦還說，機師接觸對象已匡列26人，經採檢後有24人採檢報告為陰性，另2人今天早上完成採檢，目前還在等待報告結果。由於疫情正在收斂，桃園市近期沒有本土確診個案，但境外移入個案不少，入境的管制應該要提高標準，從嚴管制，目前要達到清零目標並不容易，國境的守護要列為最優先的優先」。

鄭文燦強調，桃園市目前居家隔離人數有46人，這幾天還有些零星本土個案，我們絕對不能夠掉以輕心，桃園市正在緩坡式解封，但這些個案都有可能形成群聚感染，請民眾要保持個人的防護基本規範，口罩、消毒、量體溫與實聯制等，都還要嚴格遵守。

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