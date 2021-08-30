生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

▲位於桃園市龜山區大坑路段一處軍方閒置飛彈基地，龜山警分29日據報有生存玩家闖入營區，通報軍方後由軍方處理，圖為營區平日大門深鎖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局29日上午接獲報案指稱，有大批生存玩家「持槍荷彈」闖入閒置飛彈基地內，員警到場後因屬軍方管轄地區，立即通報軍方人員到場處理，軍方人員發現大約有40餘位生存玩家進入營區，由於營區管制屬於軍備局管理，有無罰則由軍方認定，經軍方人員口角勸導並抄錄名單後已放行離去。

據指出，這處位於龜山區大坑路三段的閒置飛彈基地，平日大門深鎖且無人看管，但卻成為生存玩家相中熱門據點之一，29日上午9時40分許，有民眾向警方報案，有大批生存玩家將車輛停在營區外，再「持槍荷彈」拿了類似真槍的玩具槍進入營區，附近居民唯恐玩具槍經過改造後，恐有更大殺傷力，且擔心流彈會波及附近居民，因此向警方報案處理。

▲位於桃園市龜山區大坑路段一處軍方閒置飛彈基地，龜山警分29日據報有生存玩家闖入營區，警方通報軍方後趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，警方據報後趕往現場，發現確實有約40名生存玩家進入營區，由於大門未鎖已遭打開，立即通報軍方派員到場處理，軍方人員趕抵後，除口頭勸告外，逐一登記生存玩家身分進行處理，由於營區屬於軍備局管轄，軍方事後並未提告。此外據稱，生存玩家早在11年前即已臉書等社團通報玩家，可見早就行之有年。

龜山警分局強調，營區屬於軍方管制場所，呼籲民眾切勿任意進入閒置營區，如有需求應向軍方提出申請，以避免衍生事端。

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