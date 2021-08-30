　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

▲▼I Mean Us樂團主唱章尚群遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後，發布道歉與離團聲明，歌手謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲I Mean Us樂團主唱章羣遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後聲明退團，謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

樂團I Mean Us主唱章羣因為涉嫌持有二級毒品大麻，日前遭台北地檢署提起公訴，雖然章未被查出涉嫌吸毒，但他慎重其事地在粉絲專業向樂迷道歉，並宣告退出樂團，許多樂迷覺得不捨；也曾因毒品案躍上新聞的歌手謝和弦留言：「大麻錯了嗎？？？？哈們」，引起一陣大麻合法化的討論，副總統賴清德也被點名回應「忍心嗎？」

章羣本名章尚群，他在主導成軍的I Mean Us裡擔任主唱兼吉他手，同時也和團員共同創作音樂，綺麗浪漫的樂風被導演欣賞，光是Demo版本的Søulмaтe就被選為國片《我的蛋男情人》、《卡住人生》插曲、片尾曲，知名製作人陳建騏曾幫樂團製作專輯，原本預計在今年完成國際巡迴，前途大好。

▲▼I Mean Us樂團主唱章尚群遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後，發布道歉與離團聲明，歌手謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲章羣表示希望大家給他改過自新的機會。（圖／翻攝臉書粉專）

就在音樂路即將發光發熱的時候，章羣的後背包在3月27日被民眾撿到派出所，警方為了尋找失主翻查證件時，意外發現包包裡有大麻研磨器，章羣表示是之前到夜店時，別人給的，他否認吸食，也拒絕驗尿，最後因研磨器內有大麻殘渣，被依持有二級毒品罪嫌起訴。

章羣24日被起訴，28日就在樂團臉書粉專貼出「道歉與離團聲明」，章在聲明中親筆簽名表示，「接下來的時間，我會好好處理和面對，切身反省與沉澱。」樂團也跟著發布「道歉聲明」，表示「感到很遺憾，也很痛苦」。

▲▼I Mean Us樂團主唱章尚群遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後，發布道歉與離團聲明，歌手謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲章羣涉毒案引起網友討論大麻合法化議題。（圖／翻攝臉書粉專）

聲明一出，有3千多位臉友留下驚愕、難過的心情，不少樂迷希望章羣回歸「沒有這麼嚴重啦」、另名曾染上毒品風波的歌手謝和弦也留言：「大麻錯了嗎？？？？哈們」，也引起網友討論台灣目前仍禁止吸食大麻的法令規定，還有人因此點名副總統賴清德「清德兄，您看到了嗎？不合時宜的法規正在迫害台灣優秀的音樂人才！您忍心嗎？！」

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

科技老董偷情女珠寶商！豪撒上億她嫁別人　心機小三還脫產避債

九把刀陳情要查岳母打AZ猝死　法醫研究所曝這個時間給答案

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
快訊／新北擴大篩檢4000人！　結果出爐
咳喘以為確診⋯驗出染愛滋！　26歲男：長期以性愛抵吃住
樂團男主唱遭起訴宣布退團　謝和弦：XX錯了嗎？
兄弟象王光輝癌逝　一次關鍵代打成 「萬人迷」
5歲童火化嘸家屬！骨頭異常發黑　禮儀師揭殘酷真相
AirPods Pro超狂特價！　搶到現省2千元
色鬼GG真的GG！拖儀隊正妹進草叢性侵　遭咬舌踢要害
帶家人吃燒烤「隔天爆13本土」　台北哥悔：人超多又無梅花座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「阿富汗軍醫」稱女兒生病　高雄阿姨衝急匯180萬：這不是詐騙啦

向友人借車不知車牌被註銷　他被攔查「菸盒藏毒」直喊衰

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

台中駕駛違規「跨雙黃線」右轉！　被嗆還下車理論：騎那麼快幹嘛

女目睹「人肉煞車皮」嚇到狂呻吟 唉唉叫讓網全歪樓：太害羞惹><

自動走位！貓貓排隊輪流「討拍」　守秩序不推擠XD她笑：我家日常

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

「阿富汗軍醫」稱女兒生病　高雄阿姨衝急匯180萬：這不是詐騙啦

向友人借車不知車牌被註銷　他被攔查「菸盒藏毒」直喊衰

主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

機車發不動出現「暖男」　她發現真相氣炸！PO網轟「可惡的敗類」

色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

吸金6億↑全拿去投資！　神鬼女業務「賠郵局1.4億」

2男1女酒後搭小黃！他突滾出車外　民眾「以為出事」嚇壞報警

高雄夫殺妻雙屍！婦後腦杓「榔頭敲到凹」　研判兇手處極憤怒狀態

西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

生存玩家闖閒置飛彈基地對戰！居民憂流彈亂飛　軍方僅勸導放行

Red Velvet視訊「工作人員嫌粉絲故意拖時間」！對話全錄到粉氣炸

斥資1800萬重整！花蓮向日廣場開幕　海鮮料理展現全新花蓮味

LIVE／郭董爭取明年3000萬劑BNT　陳時中最新說明

球迷敲碗等到了！「黃金左手」吳宗軒重返企排　加入臺中太陽神

老婦死前「把20萬遺產全剪碎」　全家「一周只拼回幾百元」快崩潰

最美星空音樂會解封！7場金曲陣容挺台東　首場杉原阿爆領軍

「阿富汗軍醫」稱女兒生病　高雄阿姨衝急匯180萬：這不是詐騙啦

快訊／家庭群聚「1傳9」　三峽擴大篩4000人結果出爐

向友人借車不知車牌被註銷　他被攔查「菸盒藏毒」直喊衰

謝承均節目告白曾莞婷！　她驚訝摀住嘴：等好久終於開口了

社會熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

兒台南趕回高雄驚見母爆頭亡　父陳屍頂樓

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

分居又同住5個月釀悲劇　上吊爆頭雙亡

堅持打高端！台中女送醫急救　胞弟怒了

高雄驚傳雙屍案！妻倒臥房間、夫輕生

信義區撿屍醉女拖進草叢　男大生下場曝

性慾來了就硬上！色男狠奪小女友初夜　她完事崩潰

謝志宏冤獄18年　獲補償2319萬確定

住院前一直看A片　台北男猥褻女病友被起訴

女騎士野馬男撞死　家屬慟PO影片

即／國道3號北上37.5k處「遊覽車連撞5車」釀3傷！

色男圖性侵儀隊正妹　遭踢要害

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

更多熱門

相關新聞

賴清德談蕭美琴：像沉穩的投手　控球精準犀利

賴清德談蕭美琴：像沉穩的投手　控球精準犀利

適逢紐約大都會台灣日，駐美代表蕭美琴30日身穿11號球衣踏上美國大聯盟投手丘，成為首位獲邀開球的駐美代表。對此，副總統賴清德表示，蕭美琴像是沉穩的投手，控球精準、犀利，不僅好球連連，更拼勁十足，屢屢為台灣開創無限可能。

8科技大咖每月「讀書會」　賴清德官邸祕密曝光

8科技大咖每月「讀書會」　賴清德官邸祕密曝光

南警打擊毒品績效卓著

南警打擊毒品績效卓著

2毒蟲欠債遭押和平島砍傷丟包　6煞收押

2毒蟲欠債遭押和平島砍傷丟包　6煞收押

謝和弦深夜發聲：不關盧廣仲的事

謝和弦深夜發聲：不關盧廣仲的事

關鍵字：

I Mean Us章羣謝和弦賴清德大麻二級毒品持有毒品合法化研磨器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／前兄弟象總教練王光輝　56歲病逝

陸網瘋傳7人開鍘名單　導演：下一個是李連杰

雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」

KID罕見同框正牌女友！七夕藏驚喜…寵溺互動閃瞎

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

《刻在》再爆更像2015年這首歌！　鄉民傻眼：抄襲你的抄襲

劉在錫遭趕鴨子上架「10分鐘後坐主播台報新聞」

客指定送進房　他開門見震撼一幕

鄧佳華瘋狂告白！宜軒PO美照回應了

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

打完高端「副作用真不少」！他列4點譏諷這群人

快訊／新北爆群聚　板橋大遠百1688名員工快篩結果出爐

更多

最夯影音

更多
吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」
羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

羅志祥無預警回花蓮老家　一進門88歲阿嬤抱緊哽咽：好想你..

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

《刻在》爆抄襲陸鋼琴曲！作者親回「確實挺像」　詞曲創作人首發聲明：是原創絕非抄襲

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

陶晶瑩被誤認「李李仁女兒」超爽　送荳荳去美國...把拔想到又哭惹

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

貨車備胎脫落砸中對向機車龍頭 騎士急護後座女生！被網友讚爆

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面