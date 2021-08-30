主唱「惹麻煩」道歉退團　謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

▲I Mean Us樂團主唱章羣遭起訴涉嫌持有二級毒品大麻後聲明退團，謝和弦留言讚聲。（圖／翻攝臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

樂團I Mean Us主唱章羣因為涉嫌持有二級毒品大麻，日前遭台北地檢署提起公訴，雖然章未被查出涉嫌吸毒，但他慎重其事地在粉絲專業向樂迷道歉，並宣告退出樂團，許多樂迷覺得不捨；也曾因毒品案躍上新聞的歌手謝和弦留言：「大麻錯了嗎？？？？哈們」，引起一陣大麻合法化的討論，副總統賴清德也被點名回應「忍心嗎？」

章羣本名章尚群，他在主導成軍的I Mean Us裡擔任主唱兼吉他手，同時也和團員共同創作音樂，綺麗浪漫的樂風被導演欣賞，光是Demo版本的Søulмaтe就被選為國片《我的蛋男情人》、《卡住人生》插曲、片尾曲，知名製作人陳建騏曾幫樂團製作專輯，原本預計在今年完成國際巡迴，前途大好。

▲章羣表示希望大家給他改過自新的機會。（圖／翻攝臉書粉專）

就在音樂路即將發光發熱的時候，章羣的後背包在3月27日被民眾撿到派出所，警方為了尋找失主翻查證件時，意外發現包包裡有大麻研磨器，章羣表示是之前到夜店時，別人給的，他否認吸食，也拒絕驗尿，最後因研磨器內有大麻殘渣，被依持有二級毒品罪嫌起訴。

章羣24日被起訴，28日就在樂團臉書粉專貼出「道歉與離團聲明」，章在聲明中親筆簽名表示，「接下來的時間，我會好好處理和面對，切身反省與沉澱。」樂團也跟著發布「道歉聲明」，表示「感到很遺憾，也很痛苦」。

▲章羣涉毒案引起網友討論大麻合法化議題。（圖／翻攝臉書粉專）

聲明一出，有3千多位臉友留下驚愕、難過的心情，不少樂迷希望章羣回歸「沒有這麼嚴重啦」、另名曾染上毒品風波的歌手謝和弦也留言：「大麻錯了嗎？？？？哈們」，也引起網友討論台灣目前仍禁止吸食大麻的法令規定，還有人因此點名副總統賴清德「清德兄，您看到了嗎？不合時宜的法規正在迫害台灣優秀的音樂人才！您忍心嗎？！」

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